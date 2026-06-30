Soziale Netzwerke: Zu viel Macht – aber unverzichtbar

Eine Studie zeigt: Die Macht sozialer Medien wird in Deutschland kritisch gesehen. Gleichzeitig ist ein Verzicht darauf für die meisten keine Option. Die Verantwortung für Verbesserungen sehen viele bei Plattformbetreibern und Politik.

Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung und der Agora Digitale Transformation sieht eine deutliche Mehrheit der Deutschen den Einfluss von Social Media auf politische Prozesse kritisch. 77 Prozent der Befragten betrachten Plattformen demnach als Instrument politischer Einflussnahme, 71 Prozent sorgen sich um ihren Einfluss auf die öffentliche Meinung. Auch die starke Konzentration auf wenige internationale Konzerne stößt auf Skepsis: 62 Prozent bewerten es kritisch, dass zentrale Plattformen in US-amerikanischer oder chinesischer Hand sind. „Die Debatte über die Macht digitaler Plattformen beschäftigt nicht nur Expertinnen und Experten, sie ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen“, sagt Projektmanagerin Charlotte Freihse.

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Risiken bekannt – Verhalten bleibt gleich

Trotz dieser Bedenken bleibe die Nutzung sozialer Medien unverändert hoch. 73 Prozent der Befragten geben an, sich mit den Risiken arrangiert zu haben. Nur 18 Prozent können sich vorstellen, vollständig auf Plattformen und Messenger-Dienste zu verzichten. „Menschen in Deutschland nutzen Social-Media-Plattformen […] auch, weil sie keine echten Alternativen sehen“, erklärt Vivien Benert (Agora Digitale Transformation).

Klare Erwartungen an Politik und Plattformen

Die Verantwortung sehen viele Bürgerinnen und Bürger bei Plattformbetreibern und Politik. 85 Prozent sprechen sich für höhere Strafen bei Regelverstößen aus, 80 Prozent befürworten im Extremfall sogar Sperrungen von Plattformen. Gleichzeitig wünschen sich 78 Prozent ein stärkeres Vorgehen Deutschlands und der EU gegenüber großen Tech-Konzernen. „Es gibt kein Akzeptanzproblem […] Die Herausforderung besteht vielmehr darin, bestehende Regeln wie den Digital Services Act klar durchzusetzen“, sagt Asena Soydaş.

>>> die komplette Studie als Downlaod (PDF)

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