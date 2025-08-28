Samuel Koch verabschiedet sich von Instagram

Der Schauspieler und Autor Samuel Koch hat sich überraschend von Instagram zurückgezogen. In einem emotionalen Post hat der 37-Jährige seine Beweggründe erklärt.

Koch schreibt in seinem Post: „Ich merke, wie ich beruflich, und damit auch persönlich, in eine Co-Abhängigkeit vom Medium ‚Instagram‘ gerate, und folglich eine Form von Unfreiheit entsteht.“ Für ihn sei es wichtig zu prüfen, „ob ich die Freiheit besitze, mich davon zu verabschieden.“

Sein Instagram-Kanal wird künftig vom Verein Samuel Koch und Freunde e.V. weitergeführt. Dieser soll sinnstiftende Anliegen der Community teilen. Wer „Mehrwert geben will – ohne wirtschaftliche Interessen“, sei eingeladen, eigene Projekte oder Herzensthemen einzureichen.

Koch dankt trotzdem ausdrücklich seinen Followern: „Danke für eure Offenheit. Danke fürs Teilen. Danke, dass ich auch durch euch erfahren durfte, am Leben zu sein.“ Auch wenn der Rückzug für einen Schauspieler einem „beruflichen Genickbruch“ gleichkommen könnte, bleibt er gelassen: „Aber aus eigener Erfahrung weiß ich: Ein Genickbruch ist auch nicht immer zum Tode.“

In seiner Bildunterschrift ruft er dazu auf, sich vor dem Posten von Meinungen gut zu informieren und Mitgefühl zu zeigen.