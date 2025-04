Vollständige Bibel in 769 Sprachen verfügbar

Der Weltverband der Bibelgesellschaften hat im vergangenen Jahr Übersetzungsprojekte in 105 Sprachen abgeschlossen. Dadurch haben nun 6,1 Milliarden Menschen Zugang zu einer vollständigen Bibel in ihrer Muttersprache.

Dies teilte die Deutsche Bibelgesellschaft am Dienstag in Stuttgart mit. Unter den fertiggestellten Projekten sind den Angaben zufolge 74 Erstübersetzungen für 100 Millionen Menschen. Davon umfassen 42 Übersetzungen einzelne biblische Bücher, 16 das Neue Testament und 16 eine Vollbibel. Indien verzeichnete mit vier Übersetzungen für 2,2 Millionen Menschen die größte Reichweite, gefolgt von Tansania (1,5 Millionen) und Burkina Faso (1,3 Millionen).

Bibel in bedrohten Sprachen

Erstmals listet die Statistik auch Projekte in bedrohten Sprachen auf, darunter Mbosi (Kongo) mit über 100.000 Sprechern und Enggano (Indonesien) sowie Südsämisch (Norwegen/Schweden) mit wenigen Hundert. Viele dieser Sprachen drohten ohne Hilfe von außen verloren zu gehen, betonte Dirk Gevers, Generalsekretär des Weltverbands der Bibelgesellschaften. Die Bibelgesellschaften leisteten somit einen Beitrag zum Erhalt sprachlicher Vielfalt.

Aktuell liegt die Bibel in 3.872 Sprachen mindestens teilweise vor, darunter in 1.755 Sprachen das Neue Testament. In 3.526 Sprachen existieren den Angaben zufolge jedoch noch keine übersetzten biblischen Texte. Von 1.200 bis zum Jahr 2038 geplanten Neuübersetzungen wurden bisher 197 abgeschlossen, 425 sind in Arbeit.

Der Weltverband der Bibelgesellschaften mit 160 Mitgliedern in über 184 Ländern wird laut eigenen Angaben maßgeblich durch Spenden finanziert. In Deutschland unterstützt die Weltbibelhilfe der Deutschen Bibelgesellschaft die globale Arbeit.

