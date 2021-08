Menschenhandel ist auch in Deutschland ein Problem

Auch in Deutschland gibt es Opfer von Menschenhandel, nicht nur in der Zwangsprostitution. Die Diakonie mahnt Hilfe und Verbesserungen für die Betroffenen an.

- Werbung -

Zum Internationalen Tag gegen Menschenhandel am vergangenen Freitag mahnte die Diakonie Deutschland, dass betroffene Menschen viel zu wenig Beachtung fänden und oft im Schatten unserer Gesellschaft lebten. Sie arbeiteten unter prekären Bedingungen, zum Beispiel in der Prostitution, der Landwirtschaft, der Fleischindustrie, auf dem Bau oder auch in der privaten Pflege oder im Haushalt. Sie würden „wirtschaftlich extrem ausgebeutet“ und nicht selten durch „Zwang, Bedrohung und Gewalt“ erheblich unter Druck gesetzt.

Dieses menschenverachtende und kriminelle Handeln müsse „konsequent verfolgt und bestraft werden“, betonte Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland, hingewiesen. Täterinnen und Täter müssen zur Verantwortung gezogen werden. Die Betroffenen bräuchten juristische und soziale Beratung und Unterstützung, damit sie der Zwangssituation entkommen und sich gegen das Unrecht wehren könnten. Dafür sei der Ausbau von Beratungs- und Unterstützungsstrukturen notwendig.

- Werbung -

Die Diakonie fordert ebenfalls, den rechtlichen Status der von Menschenhandel Betroffenen zu verbessern. Ihnen müsse „ein Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen“ gewährt werden, unabhängig von der Kooperationsbereitschaft im Strafverfahren. „Opfer von Menschenhandel müssen in Deutschland in Sicherheit leben können und sich auf eine Perspektive ohne Angst und Unterdrückung verlassen können“, heißt es in einer Pressemitteilung der Diakonie.