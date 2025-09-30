Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Frau hält Ultraschallbild in der hand, das einen Embryo zeigt
Symbolbild: shironosov / iStock / Getty Images Plus

Bayerisches Gericht: Keine Bannmeile rund um Abtreibungskliniken

EthikGesellschaft

Eine generelle Bannmeile für Demonstrationen rund um Abtreibungspraxen ist rechtlich nicht zulässig. Einschränkungen sind nur im Einzelfall möglich.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hat entschieden, dass eine Bannmeile für Demonstrationen vor Abtreibungskliniken nur unter engen Voraussetzungen zulässig ist. Eine pauschale Einschränkung von Versammlungen gebe es nicht, teilte das Gericht am Freitag in München mit (AZ: 10 C 25.1591, 10 CS 25.1672)). Damit bestätigte es eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Regensburg.

- Werbung -

Im konkreten Fall ging es um eine Arztpraxis in Regensburg. Dort hatte ein Verein mehrfach Versammlungen angemeldet, die 30 bis 40 Meter vor dem Ärztezentrum stattfinden sollten. Die Stadt verlangte daraufhin, dass Kundgebungen mindestens 100 Meter entfernt abgehalten werden, um sogenannte Gehsteigbelästigungen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz zu verhindern. Dem Eilantrag gegen diese Auflage gaben sowohl das Verwaltungsgericht als auch nun der BayVGH statt.

Nach Auffassung des Gerichts gab es keine Anhaltspunkte, dass Schwangere unzulässigem Druck ausgesetzt würden. Der Zugang zur Praxis sei nicht blockiert gewesen, die Versammlungen hätten auf der gegenüberliegenden Straßenseite stattgefunden. Bei einer Kundgebung im März sei nach Beobachtung der Polizei lediglich leise gebetet worden; Passantinnen seien nicht angesprochen worden.

Keine Abstimmung über Reform des Abtreibungsrechts absehbar
QuelleBayerischer Verwaltungsgerichtshof

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.