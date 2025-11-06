UNESCO Deutschland fordert Ethik-Regeln für Umgang mit Gehirndaten

Implantate für Hörgeschädigte, Robotersteuerung für Gelähmte: Der technisch-medizinische Fortschritt ist enorm, braucht aber ethische Regeln.

Am Mittwoch hat die UNESCO auf ihrer Generalkonferenz in Usbekistan eine Ethik-Empfehlung zu Neurotechnologien verabschiedet. Die Deutsche UNESCO-Kommission appelliert nun an den deutschen Gesetzgeber, diese verbindlich zu regeln. Die Standards müssten «zügig und sorgfältig in nationales Recht und in die Praxis» überführt werden, erklärte die Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, Maria Böhmer, in Bonn.

Neurotechnologien, die neben Implantaten und Gehirnscannern für Menschen mit Beeinträchtigungen auch den Freizeit- und Gamingbereich mit sogenannten EEG-Wearables umfassen, benötigten angesichts ihrer rasanten Zunahme klare Regeln, forderte Böhmer. «Neurotechnologien müssen die Menschen stärken, nicht steuern.» Die Freiheit des Denkens müsse unantastbar bleiben. «Gehirndaten werden unter Achtung von Würde, Autonomie und Rechten genutzt, bei zugleich verlässlichen, forschungsfreundlichen Rahmenbedingungen.»

Studie zur Umsetzung geplant

Der internationale Rahmen für den Umgang mit Anwendungen und Geräten, die neuronale Daten erfassen, verarbeiten und beeinflussen, sei von Deutschland maßgeblich mitgestaltet worden, erläuterte die Deutsche UNESCO-Kommission. Anfang 2026 plane die Kommission, eine Studie zur Umsetzung der Empfehlung in Deutschland zu veröffentlichen.

Die UNESCO ist die Kultur- und Wissenschaftsorganisation der Vereinten Nationen.