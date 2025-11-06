Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Ein Gehirn, aus dem viele Kabel kommen.
Symbolbild: Unsplash / notorious v1ruS

UNESCO Deutschland fordert Ethik-Regeln für Umgang mit Gehirndaten

Ethik

Implantate für Hörgeschädigte, Robotersteuerung für Gelähmte: Der technisch-medizinische Fortschritt ist enorm, braucht aber ethische Regeln.

Am Mittwoch hat die UNESCO auf ihrer Generalkonferenz in Usbekistan eine Ethik-Empfehlung zu Neurotechnologien verabschiedet. Die Deutsche UNESCO-Kommission appelliert nun an den deutschen Gesetzgeber, diese verbindlich zu regeln. Die Standards müssten «zügig und sorgfältig in nationales Recht und in die Praxis» überführt werden, erklärte die Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, Maria Böhmer, in Bonn.

- Werbung -

Neurotechnologien, die neben Implantaten und Gehirnscannern für Menschen mit Beeinträchtigungen auch den Freizeit- und Gamingbereich mit sogenannten EEG-Wearables umfassen, benötigten angesichts ihrer rasanten Zunahme klare Regeln, forderte Böhmer. «Neurotechnologien müssen die Menschen stärken, nicht steuern.» Die Freiheit des Denkens müsse unantastbar bleiben. «Gehirndaten werden unter Achtung von Würde, Autonomie und Rechten genutzt, bei zugleich verlässlichen, forschungsfreundlichen Rahmenbedingungen.»

Studie zur Umsetzung geplant

Der internationale Rahmen für den Umgang mit Anwendungen und Geräten, die neuronale Daten erfassen, verarbeiten und beeinflussen, sei von Deutschland maßgeblich mitgestaltet worden, erläuterte die Deutsche UNESCO-Kommission. Anfang 2026 plane die Kommission, eine Studie zur Umsetzung der Empfehlung in Deutschland zu veröffentlichen.

Die UNESCO ist die Kultur- und Wissenschaftsorganisation der Vereinten Nationen.

Sterbehilfe: Die Würde des Menschen wird antastbar
Quelleepd

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.