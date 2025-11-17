Erleben wir doch eine Rückkehr der Religion?

Die großen Kirchen in Deutschland verlieren hunderttausende Mitglieder pro Jahr. Aktuelle Umfragen zeigen aber: Die Jugend wird religiöser.

„Die Kirche ringt in Deutschland mit Austrittswellen, Flügelkämpfen und innerer Erosion“, schreibt Simon Kajan in der Internationalen Katholischen Zeitschrift COMMUNIO. „Es gibt aber empirische Anzeichen dafür, dass in Teilen der jüngeren Generation die Religiosität zurückkommt.“

„Mehr als ein Trend“

Das zeige eine aktuelle Umfrage der Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (Fowid), die 2005 von der atheistischen und kirchenkritischen Giordano-Bruno-Stiftung gegründet wurde. Demnach sei die Säkularisierung in Deutschland zwar weit fortgeschritten. Auffällig sei aber, wie die Ergebnisse in unterschiedlichen Altersgruppen ausfallen:

Weniger 16- bis 29-Jährige (64 Prozent) als über 60-Jährige (81 Prozent) lehnen ein „religiös vermitteltes Sittengesetz“ ab.

41 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen glauben, dass übernatürliche Kräfte einen Einfluss auf die Welt haben. Bei den über 60-Jährigen sind es 27 Prozent.

51 Prozent der jungen Befragten würden der Katholischen Kirche wieder beitreten. Damit „sind sie Spitzenreiter, deutlich führend vor den anderen Alterskohorten“.

Eine Umfrage des Instituts „Insa“ zeigt: „Bei den 18- bis 49-Jährigen überwiegt bei der Frage nach der Existenz Gottes die Zustimmung, bei den über 50-Jährigen die Ablehnung. Spitzenreiter auch in dieser Umfrage die jüngste Kohorte (18–29) mit einer Zustimmung von 46 Prozent.“ 49 Prozent der 60- bis 69-Jährigen sind laut der Umfrage Atheisten.

Der Umfrage nach „hätte die katholische Kirche in der jüngsten Alterskohorte (16–29) ihre zuverlässigste Basis“, schreibt Kajan. Es stelle sich die Frage, wie die Kirche darauf reagiert: „Ist sie vielleicht zu sehr mit sich selbst beschäftigt, anstatt sich der einen Frage zu stellen, die eine offenbar größer werdende Zahl junger Menschen wirklich bewegt – die Frage nach Gott, und damit nach dem Sinn und dem Ziel des Lebens?“ Es handele sich jedenfalls um „mehr als einen Medienhype und herbeigeschriebenen Trend“.

