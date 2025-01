„Ich will den Himmel voll machen und die Hölle leer“: Seit Jahren predigt Ralf H. fast jeden Tag in der Fußgängerzone Hamburgs von Sünde, Hölle und Vergebung. Das gefällt nicht jedem.

Fünfmal in der Woche fährt der ehemalige Kickboxer nach eigenen Angaben mit der S-Bahn ins Zentrum Hamburgs. Das Wetter sei ihm egal. „Ralf H. wettert mit Furor gegen den Zeitgeist, die Straße ist seine Kanzel, die Passanten sind seine Gemeinde. Er prangert den Konsum an und die Sittenlosigkeit. Zu viel Alkohol, zu viele Handys, zu viel Luxus. Alles scheint ihm verkommen und verdorben, besonders der heilige Bund der Ehe“, schreibt Bruno Schrep im SPIEGEL.

Mit dem beinahe mannshohen Holzkreuz, das Ralf H. schwenkt, sei er unübersehbar – und auch nicht zu überhören. „‚Jesus ist der einzige Weg zu Gott!‘, ruft, nein, brüllt er.“ Die vorbeiziehenden Menschenmassen warne er schrill vor dem Teufel, vor ewiger Verdammnis. „‚Wenn du nicht zu Jesus findest‘, schreit er ihnen zu, ‚dann gehst du verloren, dann kommst du in die Hölle!'“

„Prediger Ralf“ sei ein schrilles Störgeräusch im Alltag des urbanen Publikums. „Einige Passanten machen einen großen Bogen um ihn, die meisten hasten einfach vorbei. Manche wirken genervt, schütteln den Kopf. Andere zücken ihr Handy, filmen und fotografieren ihn, einige lachen.“ Er wirke aggressiv und sei nicht ganz richtig im Kopf, urteilen zwei Personen. Doch Ralf H. habe auch Fans.

Im persönlichen Gespräch wirke er freundlich und zugewandt. Der ehemals erfolgreiche Kickboxer wurde von heftigem Liebeskummer aus der Bahn geworfen. „Er sei völlig verzweifelt gewesen, ohne Kompass, sei plötzlich ständig in die Kirche gerannt“, obwohl er mit Religion nie etwas anfangen konnte. Statt Kampfsport zu trainieren, lese er heute intensiv in der Bibel und bete, um sich auf seine öffentlichen Auftritte vorzubereiten. Sein Ziel: „Ich will, dass der Himmel voll wird und die Hölle leer.“

Link: Hamburg: Ehemaliger Kickboxer predigt von Hölle und Vergebung in der Innenstadt (SPIEGEL)