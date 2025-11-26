Neue Studie zu Antisemitismus in Deutschland vorgestellt

Antisemitismus in Deutschland ist vielschichtig und komplex – und nicht einfach „importiert“.

Das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM-Institut) hat im Auftrag des Bundesfamilienministeriums ein umfassendes „Working Paper“ zu antisemitischen Einstellungen in Deutschland vorgelegt. Anlass war die hitzige Debatte um „importierten Antisemitismus“ nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023. Politiker wie Friedrich Merz sagten, Deutschland habe „eine Art importierten Antisemitismus mit dieser großen Zahl von Migranten“ erlebt.

Diese These greife zu kurz, sagen die Autorinnen und Autoren der Studie. Dafür seien Menschen aus mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern in ihren Einstellungen zu heterogen. Die Ergebnisse zeigten, dass es größeren israelbezogenen Antisemitismus bei Neueingewanderten aus mehrheitlich muslimischen Staaten gebe. Diese nähme jedoch über die Aufenthaltsdauer und Generationen hinweg in der Tendenz ab. Gleichzeitig zeigten die Daten, dass es ähnlich hohe, teilweise sogar höhere klassisch antisemitische Einstellungen bei nicht zugewanderten Deutschen ohne Migrationshintergrund gibt. Antisemitismus sei kein isoliertes oder ‚importiertes‘ Phänomen. Er lasse sich nicht auf Herkunft oder Religion reduzieren, sondern entstehe „in einem komplexen Zusammenspiel von Migrationserfahrungen, politischer Orientierung, Erinnerungskultur und sozialem Umfeld.“

Zahlen und Befunde

Klassische antisemitische Aussagen lehnt demnach die Mehrheit ab: 85 Prozent der Menschen ohne Migrationshintergrund und 80 Prozent der Befragten aus muslimisch geprägten Herkunftsländern. Bei verschwörungsideologischen Narrativen wie „Jüdische Eliten unterstützen im Hintergrund einen Bevölkerungsaustausch“ liegt die Ablehnung bei 63 Prozent (muslimischer Hintergrund) gegenüber 79 Prozent in der Mehrheitsgesellschaft.

Deutlichere Unterschiede zeigen sich beim sogenannten sekundären Antisemitismus: 32 Prozent der Befragten mit muslimischem Hintergrund stimmen der Aussage zu, „Viele Juden versuchen, aus dem Leid im Holocaust heute ihren Vorteil zu ziehen“, gegenüber 10 Prozent in der Mehrheitsgesellschaft. Israelbezogene Einstellungen sind besonders umstritten: „Durch die israelische Politik werden mir die Juden immer unsympathischer“ – Zustimmung: 28 Prozent (muslimischer Hintergrund), 10 Prozent Nichtmuslime.

Die Zustimmung zur Importthese sei in der Mehrheitsgesellschaft eng mit Ressentiments verknüpft: „Personen, die der Importthese zustimmen, vertreten überdurchschnittlich häufig selbst antisemitische und antimuslimische Ansichten“, sagen die Autoren der Studie.

Für die Analyse „Importierter Antisemitismus?“ wurden laut DeZIM-Institut zwischen Dezember 2023 und April vergangenen Jahres 6.295 Personen befragt, darunter 2.643 ohne Migrationshintergrund.

Download: Importierter Antisemitismus? Untertitel: Empirische Befunde zu antisemitischen Einstellungen in Deutschland

