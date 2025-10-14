Wenn Bibelworte unter die Haut gehen

Das Projekt „Worte, die unter die Haut gehen“ sammelt Tattoos, die von Bibeltexten inspiriert sind. Ziel ist ein interaktiver Story-Walk.

Das Projekt „Worte, die unter die Haut gehen“ möchte Tattoos sichtbar machen, die auf Bibeltexten basieren. Gesucht werden Motive, die aus einer persönlichen Auseinandersetzung mit einem Bibelvers entstanden sind – unabhängig davon, ob der Bezug auf den ersten Blick erkennbar ist. Aus den Beiträgen soll ein interaktiver Story-Walk entstehen, der Popkultur und Bibel verbindet. Ziel sei es, Menschen neu für biblische Inhalte zu interessieren und Gesprächsanlässe in Gemeinden und im öffentlichen Raum zu schaffen, heißt es auf der Webseite der Evangelischen Arbeitsstelle midi.

Bibel trifft Popkultur

Immer weniger Menschen lesen in Deutschland in der Bibel, heißt es. „Gleichzeitig gibt es Menschen, die sich aufgrund eines Bibeltextes etwas tätowieren lassen. […] Bibelworte können zu Worten werden, die unter die Haut gehen. Worte, die begleiten, die erinnern, ermutigen, ermahnen, hoffen lassen. Hier trifft Bibel auf Popkultur.“

Die Initiatoren hoffen, dass die Aktion Menschen inspiriert, sich neu mit biblischen Texten auseinanderzusetzen. „Worte, die unter die Haut gehen“ soll zeigen: Glaube kann kreativ, persönlich und mitten im Leben sein.

Weitere Informationen über das Projekt und die Kontaktadresse gibt es auf dieser Webseite.








