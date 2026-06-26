Biblische Superfoods? – Die Bibel-Diät

Durch eine Ernährung, die an den biblischen Essenansanweisungen inspiriert ist, verbesserten sich bei der Tiktokerin Kayla Bundy Haut, Haare und psychisches Wohlbefinden. Doch hat das eine wissenschaftliche Grundlage?

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In den sozialen Medien gibt es zahlreiche Ernährungstipps – mit allen möglichen Schwerpunkten: Die Tiktokerin Kayla Bundy verbindet ihren Glauben mit ihrer Ernährung und ernährt sich seit 8 Jahren von der „Bibel-Diät“. Dabei würde sie nur die Lebensmittel zu sich nehmen, die in der Bibel genannt werden, dazu zählt beispielsweise Kräutertee, Fisch, Trauben, Feigen, Granatäpfel, Sauerteigbrot und Rohmilch.

Ihre 300.000 Follower verfolgen dabei ihre Ablehnung moderner Lebensmittelzusätze, wie etwa Backhefe, industrieller Zucker oder Konservierungsstoffe. Bundy bietet dazu auch einen kostenpflichtigen Kurs an – „Superfoods aus der Bibel“. Auch die biblischen Mengenangaben nimmt sie sich zu Herzen: Wein wird beispielsweise nur in Maßen empfohlen, genau so wie Fleisch und Milchprodukte. Die Grundlage der Ernährung bilden hierbei vor allem Früchte.

Der Tagesspiegel sieht in dieser biblischen Ernährung eine Gefahr für ein problematisches Essverhalten und untersucht, ob diese Diät aus ernährungswissenschaftlicher Perspektive sinnvoll oder gar gesundheitsschädlich sein kann.

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