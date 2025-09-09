Studie: Der Glaube der Ungläubigen

Laut einer Studie des Pew Research Center teilen viele Menschen ohne religiöse Bindung trotzdem spirituelle und religiöse Überzeugungen – zum Beispiel an ein Leben nach dem Tod.

In allen 22 für die Umfrage ausgewählten Ländern glauben etwa ein Fünftel oder mehr der nicht-religiösen Menschen an ein Leben nach dem Tod, heißt es in einer Erhebung des US-amerikanischen Forschungsinstituts PEW Research. Ein beträchtlicher Anteil der Menschen, die sich nicht mit einer Religionsgruppe identifizieren, glaubt laut der Studie (Englisch) dennoch an Gott (28 Prozent) oder an die Existenz eines höheren Wesens (49 Prozent).

- Werbung -

Zugleich sei die Zahl der Menschen ohne religiöse Bindung, die sich als Atheist, Agnostiker oder „nichts Bestimmtes“ bezeichnen, in vielen Teilen der Welt stark gestiegen, hieß es weiter. Ihre Zahl sei zwischen 2010 und 2020 weltweit von 1,6 Milliarden auf 1,9 Milliarden gewachsen. Gewachsen sei ihr Anteil in Nordamerika, Europa, Teilen von Lateinamerika und in mehreren Ländern der asiatisch pazifischen Region, in Afrika hingegen nicht.

Menschen ohne Religionszugehörigkeit bilden nach Christen und Muslimen die drittgrößte Gruppe in der Untersuchung. Im Allgemeinen seien jüngere Menschen und Menschen mit höherer Bildung religionsferner als Ältere und Menschen mit geringer Bildung. Das Institut lieferte eine Erklärung für die «Religiosität» der Menschen ohne Religionszugehörigkeit. Eine Pew-Studie von 2023 habe gezeigt, dass «Unglauben» nicht immer der Hauptgrund für die Trennung von Religion sei. Vielmehr seien schlechte Erfahrungen mit «religiösen Menschen» ein bedeutendes Motiv.

Verschiedene Länder, verschiedener Glaube

Beim Glauben zeigten sich regionale Unterschiede. In mehreren Ländern Lateinamerikas glauben der Umfrage zufolge die meisten nicht-religiösen Menschen an Gott – wenn auch seltener als religiös Gebundene: in Brasilien sind es demnach 92 Prozent, in Kolumbien 86 Prozent und in Chile 69 Prozent der nicht-religiösen Menschen. In Ungarn glaubten nur neun Prozent der nicht-religiösen Menschen an Gott, in Schweden zehn Prozent, in Italien 16, in Frankreich 20, in Deutschland 27 Prozent und in den USA 45 Prozent.

Viele Menschen ohne Bezug zu einer Religion gaben in der Umfrage an, sie hätten trotzdem schon einmal gebetet. In Brasilien waren es demnach 84 Prozent, in Südafrika 77 Prozent, in den USA 55 Prozent. Am wenigsten gebetet wird in den Niederlanden (12 Prozent) sowie in Italien, Ungarn und Schweden (jeweils 13 Prozent).