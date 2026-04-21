Bund FeG: Von frühchristlichen Gemeinden lernen

Digitales Gemeindeleben, Trauerbegleitung, Hoffnung: Die FeG-Schulung „Mutig Miteinander“ gab viele geistliche und praktische Impulse – mit der frühchristlichen Gemeinde in Antiochia als Vorbild.

Rund 570 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren am 18. und 19. April bei der FeG-Schulung „Mutig Miteinander“ in Göttingen und online dabei, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundes Freier evangelischer Gemeinden. Die Veranstaltung war dreigeteilt: ein gemeinsamer Impuls („Mutig Denken“), 28 Workshops („Mutig Handeln“) – mit Themen wie „Gemeindeleben digital erweitern“, „Trauernde begleiten“ und Integration junger Menschen in Gemeinden – sowie ein Abschlussgottesdienst in der FeG Göttingen.

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Den Impuls gaben FeG-Bundessekretär Bernd Kanwischer und Dr. Evi Rodemann (Projektstelle Young Leaders). „Gemeinden denken manchmal nicht gut von sich“, beobachtete Kanwischer. Er hoffe, dass sich Gemeinden wieder öfter als Orte der Hoffnung begreifen und mutig von sich denken.

Sechs Punkte: Antiochia als Vorbild

Am Sonntag sprach FeG-Präses Henrik Otto in seiner Predigt über die frühchristiche Gemeinde in Antiochia. In Zeiten des Umbruchs brauche es Mut, um dabeizubleiben, so Otto. Die Gemeinde in Antiochia, die in der Apostelgeschichte der Bibel eine zentrale Rolle spielt, sieht er als Vorbild. Otto nannte sechs Punkte, die heutige Gemeinden von ihr lernen können: