Evangelische Kirchensteuereinnahmen 2024 leicht gestiegen

Die evangelischen Landeskirchen haben 2024 ein Prozent mehr Kirchensteuern eingenommen als im Jahr davor. Die Gesamtsumme lag bei rund 5,97 Milliarden Euro.

Die Zahlen gehen aus der aktuellen Kirchensteuerstatistik der Evangelischen Kirche (EKD) hervor. Im Jahr 2023 hatten die 20 Landeskirchen rund 5,9 Milliarden Euro eingenommen – ein Rückgang von über fünf Prozent im Vergleich zu 2022. Aufgrund der sinkenden Kirchenmitgliederzahlen rechnet die Evangelische Kirche mittelfristig mit einem Rückgang der Steuereinnahmen.

Laut dem Statistischen Bundesamt lag die Inflationsrate im Jahr 2024 im Durchschnitt bei 2,2 Prozent. Das bedeutet, dass die Kaufkraft der Kirchensteuereinnahmen im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 real gesunken ist.

Die Kirchensteuer ist dem Verständnis nach ein Mitgliedsbeitrag. Sie ist an die Lohn- und Einkommensteuer gekoppelt und beträgt in der Regel neun Prozent der Lohn- und Einkommensteuer (in Bayern und Baden-Württemberg acht Prozent). Die Kirchen investieren die Kirchensteuereinnahmen neben der seelsorgerlichen Arbeit auch in Kitas, Schulen, und Altenpflegeheime.

EKD-Erklärvideo zur Kirchensteuer:

Redaktioneller Hinweis:

Ursprünglich hieß es in unserem Artikel, dass auch kirchliche Krankenhäuser durch Kirchensteuern finanziert werden. Das ist missverständlich, da es sich dabei in der Regel nur um die kirchlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger handelt.