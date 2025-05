Frank Spatz als Gnadauer Generalsekretär verabschiedet

Elf Jahre lang war Frank Spatz Generalsekretär des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes. Sein Nachfolger wird das Amt im Oktober antreten.

Frank Spatz ist im Rahmen einer feierlichen Festveranstaltung aus seinem Amt als Generalsekretär des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes verabschiedet und entpflichtet worden. Nach rund elf Jahren Amtszeit wechselt der Theologe und Kaufmann als Direktor in das Diakonissenhaus Hebron nach Marburg. Die Gnadauer Mitgliederversammlung hatte bereits am 15. Februar dieses Jahres Jürgen Schmidt zum neuen Generalsekretär gewählt. Er wird seinen Dienst am 1. Oktober antreten.

„Es waren wirklich schöne Jahre bei Gnadau“, resümierte Spatz, dazu auch „intensive, herausfordernde und kräftezehrende Jahre.“ Er verwies auf die großen Gnadauer Kongresse „Upgrade“ 2019 in Willingen und „Neues wagen“ 2013 in Erfurt sowie den Kongress „Berufung 3.0“ 2024. Mit großer Erwartung und Zuversicht blicke er auf die Gnadauer Hoffnungsbewegung und die Planungen für den nächsten Gnadauer Kongress, der vom 30. September bis 3. Oktober 2027 in Ludwigsburg stattfinden soll.

Frank Spatz hatte sein Amt als Generalsekretär des Gnadauer Verbandes 2014 angetreten und war und damit zugleich Geschäftsführer des Gnadauer Verlages und Vorstand der Gnadauer Förderstiftung. Er folgte auf den langjährigen Generalsekretär Theo Schneider. Zuvor war der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann, der im Theologischen Seminar St. Chrischona eine theologische Ausbildung absolviert hat, Geschäftsführer der ALPHA-Buchhandlungsgruppe.