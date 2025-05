Geht ein müdes Christentum an sich selbst zugrunde?

Der Theologieprofessor Ralf Frisch beschreibt in einer Kolumne im Sonntagsblatt ein „müdes“, teils gottvergessenes Christentum – und äußert sich trotzdem hoffnungsvoll.

Der evangelische Theologe Ralf Frisch widmet sich in einer Kolumne für das Sonntagsblatt in Bayern pointiert der Frage, wie es um das „christliche Abendland“ und die Kirchen in Deutschland und Europa steht. Seine These: Nicht „Feinde“ von außen, sondern eigene Müdigkeit und Gleichgültigkeit sind die eigentliche Bedrohung. „Wenn nichts mehr fehlt, wenn Gott fehlt, dann drohen die Lichter auszugehen“, so Frisch.

Frisch outet sich zunächst als „Fan von Untergangsszenarien“, ehe er nach einigen inhaltlichen Schlenkern zum Kern seines Textes kommt: Woran sterben das christliche Abendland und die abendländische Kirche dereinst? Oder sind sie womöglich schon gestorben? Die „Ermüdungsthese“, so Frisch, habe für ihn etwas „Bestechendes“. Langeweile, Desinteresse, Apathie, Antriebsschwäche und Überdruss als Todesursache. Ein Zugrundegehen am „wunschlosen Weiterso“ der eigenen Existenz, an der Selbstverständlichkeit seines Daseins.“

Religiös-indifferentes Christentum bleibt „stumpf“

Frisch spricht in Anlehnung an das Buch „Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt“ des katholischen Theologen Jan Loffeld von der „Stumpfheit des religiös indifferenten, geistlich gleichgültigen Christentums“ in Europa. Es sei ein Christentum, das sich selbst keine Zukunft mehr zutraue. Frisch regt an, über eine „geistliche Wehrpflicht zur Steigerung und Stärkung der spirituellen Verteidigungsbereitschaft“ nachzudenken. „Wer spirituell eingeschlafen, geistlich ausgetrocknet und religiös leer ist, ist jedenfalls nicht verteidigungsfähig, sondern wehrlos.“ Dies liege auch daran, dass die Kirchen trotz aller Erosions- und Transformationsrhetorik „womöglich noch immer insgeheim der Überzeugung seien, dass es noch eine Weile so weitergehen werde und die Krise, wenn es denn eine gibt, keine spirituelle Krise, also keine Krise des Glaubens, ist.“ Gerade deshalb habe der „Feind“ leichtes Spiel, da er die „Arglosen“ im Schlaf überwältigen könne.

Was ist der Feind? Laut Frisch nicht in erster Linie die durchaus vorhandenen „System- oder Kulturgefährder“ von innen oder außen, sondern „eine tiefe metaphysische, vielleicht auch eine tiefe existenzielle Gleichgültigkeit“, die innere Leere, der Nihilismus des „letzten Menschen“ (Friedrich Nietzsche), der verlorene Glaube. Dies betreffe auch die Kirche selbst. In einem Gastbeitrag für die WELT hatte Frisch im Februar 2024 anlässlich der Missbrauchsstudie der EKD geschrieben, dass die Evangelische Kirche „in der Moralfalle“ sitze. Der Fokus der Kirche liege auf dem Glauben an den guten Menschen und moralische Imperativen, ohne dabei Gott in den Mittelpunkt zu stellen. „Die evangelische Kirche hat Gott vergessen“, kommentierte Frisch im Oktober 2024 gemeinsam mit zwei weiteren Theologen ebenfalls in der WELT.

„Verlorener Glaube“, zitiert Frisch den Schriftsteller Benjamín Labatut, „ist schlimmer als gar kein Glaube, weil er eine klaffende Leere hinterlässt – so, wie die Leere, die der Geist zurückließ, als er diese verfluchte Welt aufgab.

Zwei Gründe zur Hoffnung

Trotz der kritischen Bestandsaufnahme konstatiert Frisch: „Der christliche Glaube in Europa wird nicht untergehen. Die Kirche Jesu Christi wird nicht untergehen.“ Dafür sieht der Theologe zwei Gründe. Zum einen, weil es nach wie vor Christen gebe, „die an den Abbruchkanten und auf den Säkularisierungsbrachen des Abendlands unterwegs sind, um die Saat des Evangeliums zu säen“, die das „Feuer des Geistes“ durch spirituelle Dürren und geistliche Wüsten tragen. Es gebe sie, die „geistesgegenwärtigen Frommen, die das Gefühl nicht loswerden, dass […] dem christlichen Dösen unserer Zeit gegenüber vielleicht doch ein kirchliches Bekenntnis nötig ist – und sei es das Bekenntnis, dass eben doch ziemlich viel, wenn nicht sogar alles fehlt, wenn Gott fehlt und wenn dieses Fehlen selbst innerhalb der christlichen Kirche nicht einmal bemerkt wird.“

Der zweite Grund sei Gott selbst und dessen „Verteidigungsbereitschaft“. Auf Golgatha schien alles verloren, doch Gott wendete nach dem Kreuzestod das Geschick Jesu. Frisch wisse nicht, wie Gott die (halb-) tote europäische Christenheit und die letzten Menschen aus dem Schlaf der Sicherheit wecken wird. „Aber ich weiß, dass er es tun wird.“

Ralf Frisch ist Professor für Systematische Theologie und Philosophie an der Evangelischen Hochschule Nürnberg und war zehn Jahre lang theologischer Referent der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Er ist Gründungsmitglied des Forums Kirche & Theologie. Ziel des Forums ist es nach eigenen Angaben, „reformatorische Gegenakzente gegen die in Theologie und Kirche grassierende Gottesvergessenheit und gegen den ebenso grassierenden Moralismus zu setzen.“

Die komplette Kolumne von Ralf Frisch finden Sie im evangelischen Online-Magazin Sonntagsblatt – 360° Evangelisch.