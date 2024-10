Kommentar: Die evangelische Kirche hat Gott vergessen

Die Gottesfrage ist die Gretchenfrage der Theologie – mit ihr steht und fällt die Zukunft der Kirche, schreiben drei Theologen in einem Gastkommentar für die „Welt“. Die „Selbstsäkularisierung des Protestantismus“ könnte zu ihrem Sargnagel werden.

Dass sich Kirche und Theologie bemühten, „den Unterschied zur säkularen Gesellschaft zu minimieren, um nur ja niemanden zu verscheuchen“, kritisieren Henriette Crüwell (Pröpstin EKHN), Ralf Frisch (Professor für Systematische Thologie) und Professor Günter Thomas (Fundamentaltheologie und Ethik / RUB) in einem gemeinsamen Gastkommentar in der Welt am Sonntag. Dabei sei das „entscheidende Distinktionsmerkmal“ der Theologen doch gerade, dass sie an Gott glauben. Einen Protestantismus, der „gemeinsame Sache mit Friedrich Nietzsche … macht und Gott für tot erklärt“, halten sie für nicht zukunftsfähig.

Dass Umweltaktivistin Luisa Neubauer im Februar 2021 für ihr Credo „Gott wird uns nicht retten. Das werden wir tun.“ seitens der Kirche viel Zustimmung und den ökumenischen Predigtpreis erhielt, „müsste Christinnen und Christen in Unruhe versetzen“, schreiben die Theologen. Wenn die Kirche versuche, ohne Gott zurechtzukommen, gefährde das ihre eigene Existenz: „Glaubt ihr wirklich, das Problem der religiösen Gleichgültigkeit nichtreligiöser Menschen dadurch lösen zu können, dass ihr selbst religiös gleichgültig werdet? Glaubt ihr wirklich, die Kinder der Welt interessierten sich für die Kinder Gottes, wenn sich die Kinder Gottes selbst nicht mehr für Gott interessieren?“

Verwegener Glaube

Gemeinsam mit weiteren evangelischen Theologen und Theologinnen haben Crüwell, Thomas und Frisch das Forum Kirche & Theologie gegründet. Sie fordern heraus, damit zu rechnen, dass Gott „ein lebendiger Akteur ist, der sich seinerseits zur Theologie verhalten und sie in heilsame Unruhe versetzen kann“. Und sie seien „naiv und verwegen genug zu glauben, Theologie und Kirche könnten dann zu Räumen intellektueller, imaginativer, kreativer und spiritueller Neuaufbrüche werden“.

Henriette Crüwell ist Pröpstin in der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau. Ralf Frisch ist Professor für Systematische Theologie an der Evangelischen Hochschule Nürnberg. Günter Thomas ist Professor für Fundamentaltheologie und Ethik an der Ruhr-Universität Bochum.

Link: Kommentar: Die evangelische Kirche hat Gott vergessen

