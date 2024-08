Großes Tauffest an der Weser

Zum siebten Mal haben die evangelischen Kirchen und die katholische Kirche in Bremerhaven ein Tauffest im Weser-Strandbad gefeiert. Das Interesse war groß.

Rund 1.200 Besucherinnen und Besucher kamen zum siebten Tauffest an den Weserstrand in Bremerhaven. Im Mittelpunkt des ökumenischen Gottesdienstes stand angelehnt an Psalm 119 die Botschaft, dass Gottes Wort Wegweiser, Leuchtturm und Rettungsanker in schwierigen Zeiten ist. Nach dem Gottesdienst wurden 99 Täuflinge, darunter Babys, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, an insgesamt 13 Taufstellen in der Weser getauft. Einzelne ließen sich auch komplett untertauchen. Zwölf evangelische Pastorinnen und Pastoren und ein katholischer Priester nahmen die Taufhandlungen vor.

Das erste große Tauffest an der Weser wurde im Juli 2011 gefeiert. Seitdem findet es alle zwei bis drei Jahre statt – das bislang größte im Jahr 2017 mit 128 Täuflingen. Das Tauffest an der Weser ist ausdrücklich keine „Taufe to go“ für spontan Entschlossene. Es gehe ja darum, nach der Taufe als Christ zu leben, so Pfarrer Alexander Wilken gegenüber dem Magazin butenunbinnen. „Darüber miteinander ins Gespräch zu kommen, das ist wichtig. Deswegen ist eine Spontantaufe, finde ich, keine Option.“