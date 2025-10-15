„Jesus ist das Zentrum“ – 20 Jahre Fresh X

Die „Fresh X“-Bewegung hat das Denken in vielen Kirchen in England verändert. Zwei Jahrzehnte nach dem Start blicken drei Insider zurück – und erzählen von 10.000 neuen Communities als Ziel.

Tim Lea, Michael Moynagh und Simon Goddard kennen die kirchliche Erneuerungsbewegung Fresh X seit ihren Anfängen vor 20 Jahren. Sie beraten Gemeinden und teilen ihre Erfahrungen. Im Interview mit der Evangelischen Arbeitsstelle midi blicken die drei zurück – dankbar, hoffnungsvoll und selbstkritisch zugleich.

„Fresh Expressions hat uns gelehrt, Jesus in die Nischen des Alltags zu tragen“, sagt das Trio. „Auf den Knien“ habe die Bewegung begonnen. Es sei nie darum gegangen, die Kirche zu retten, sondern Menschen in die Jesus-Nachfolge zu führen. Fresh X habe die Kirche in Methodik, Denken und Theologie spürbar geprägt, betont Tim Lea. Fast alle Partnerkirchen versuchten, Vision und Werte dauerhaft zu verankern. Millionen Pfund flössen in Pionierarbeit und neue Gottesdienstgemeinschaften.

Fresh X startete vor 20 Jahren anglikanisch‑methodistisch, ist aber heute breit ökumenisch verankert, erklärt Simon Goddard. Und es gibt weiter große Ziele. Die Church of England strebe 10.000 neue christliche Gemeinschaften bis 2030 an, sagt Michael Moynagh – „vor 20 Jahren undenkbar“.

Prophetisch statt zahm

Doch an manchen Stellen hake es auch, berichten alle drei. Das Vokabular habe die Kirchenlandschaft erreicht, „doch wie gut es gelebt wird, variiert“, so Goddard. Man sei zu schnell von „lieben und dienen“ zu „Gemeinde“ gesprungen, ohne Nachfolge und Jüngerschaft systematisch zu begleiten. Aus- und Weiterbildung sowie Kirchenverständnis müssten verbessert werden. Im Gespräch wird deutlich: Fehlende Strukturen sind ein wunder Punkt. Einerseits bestehe dort Nachholbedarf, sagt Goddard. Es fehle an angepasster Ausbildung, an klaren Konzepten, wie man die neuen Gemeinschaften rechtlich und organisatorisch verankert, und an einem erweiterten Verständnis davon, was „Kirche“ überhaupt ist. Gleichzeitig warnt er ausdrücklich vor einer „Domestizierung“ der Bewegung durch Institutionen. Fresh X müsse als Bewegung „prophetisch an den Rändern“ bleiben.

Die Frucht in Form klassischer Bekehrungen bleibe hinter manchen Erwartungen zurück, räumt Moynagh ein. Zugleich sei die Bewegung jedoch „die einzige echte Alternative“ zur kirchlichen Stagnation. Die missionarische Herausforderung sei groß. Die Menschen seien nicht „feindselig“, sie wüssten schlicht wenig über den christlichen Glauben. Und sie hätten wenig Zeit. Der Glaube konkurriere mit vielen anderen Angeboten. Die Vorstellung von regelmäßigen Treffen sei für viele eine Herausforderung. Auch für engagierte Christinnen und Christen.

Was macht dem Trio Hoffnung? „Im Zentrum bleibt Jesus“, sagt Lea. Goddard sieht den Heiligen Geist am Arbeiten: Viele täten Fresh‑X‑Dinge intuitiv, ohne das Label zu kennen. Das sei ermutigend.

