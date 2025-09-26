Papstprimat: Was bedeutet das?

Der Papst gilt nach katholischer Lehre als Oberhaupt der gesamten Christenheit. Das sorgt für Konflikte in der Ökumene – es gibt aber Annäherungsversuche.

Von Malin Georg

Der Begriff Papstprimat geht auf das altlateinische Wort primatus zurück, was „der Erste“ bedeutet. Er bezeichnet die besondere Stellung des Papstes in der Katholischen Kirche: Im römisch-katholischen Glauben gilt der Papst als Stellvertreter Christi auf Erden und Nachfolger des Apostels Petrus. Er hat die unmittelbare Befehlsgewalt und höchste Lehrautorität über die gesamte Katholische Kirche; seine Lehre gilt als unfehlbar, wenn er ex cathedra spricht. Dieser schon lange zuvor verbreitete Glaube wurde im Ersten Vatikanischen Konzil 1870 formell zum Dogma erhoben.

Petrus: „Erster Bischof von Rom“

Der Führungsanspruch des Papstes geht auf die Überlieferung der römischen Gemeinde im 3. Jahrhundert zurück, „der Apostel Simon Petrus sei der erste Bischof von Rom gewesen und habe dort das Martyrum erlitten“.

Mitte des 3. Jahrhunderts begründete Papst Stephan I. den Führungsanspruch des römischen Bischofs mit Matthäus 16,18-19: „Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein.“

Abgeleitet von diesen beiden Versen versteht die Katholische Kirche den Apostel Petrus als Nachfolger Christi und Leiter der Kirche. Der Papst gilt wiederum als Nachfolger von Petrus – im katholischen Glauben das „Fundament der christlichen Kirchen weltweit“, erklärt die Herder Korrespondenz. Seit Petrus, dem „ersten Bischof von Rom“, ist das Papstamt durchgehend besetzt. Allerdings ist die Existenz einiger Päpste im 1. und 2. Jahrhundert nicht gesichert. Die frühesten Listen entstanden erst im 2. Jahrhundert.

Auch die sogenannte „apostolische Sukzession“, also die ununterbrochene Weitergabe des Bischofsamtes durch Handauflegung von den Aposteln bis heute, ist historisch nicht nachweisbar. Dieses theologische Konzept war in der Urchristenheit unbekannt. Ob Petrus selbst „Bischof von Rom“ war, ist ebenfalls umstritten. Im Neuen Testament steht nichts von einem Rom-Aufenthalt oder gar einer Gemeindegründung durch Petrus. Es gibt Hinweise auf eine Petrus-Verehrung in Rom ab dem 2. Jahrhundert, aber keine sicheren Beweise. Unabhängig davon steht fest, dass es im 1. Jahrhundert nach Christus in Rom keinen Bischof nach heutigem Verständnis gab.

Kirchenspaltung 1045

Gesichert ist, dass dem höchstrangigen Bischof von Rom in der frühen Kirche ein „Ehrenprimat“ oder „Primat der Liebe“ zustand. Diese Ehrenstellung beinhaltete jedoch weder einen „qualitativ höheren Rang“, noch das Recht, „ungefragt in die inneren Angelegenheiten anderer Patriarchate einzugreifen“. Unter den anderen Patriarchaten, den Leitern der kirchlichen Verwaltungsbezirke, galt der Bischof von Rom als „Erster unter Gleichen“.

Erst beim Vierten Konzil von Konstantinopel im Jahr 879 erkannte der Westen des Römischen Reichs die Jurisdiktion (Vollmacht) des Papstes an. Der römische Bischof hatte somit die höchste und volle Gewalt über die gesamte Katholische Kirche. Von den östlichen Patriarchaten wurde das jedoch klar abgelehnt. Dieser Konflikt trug auch zur Spaltung der Kirche bei: Seit 1054 ist die Kirche in die Katholische Kirche (Westkirche) und die Orthodoxe Kirche (Ostkirche) getrennt.

Im 11. Jahrhundert kam es zu einem Konflikt um die Vorherrschaft im Römischen Reich – der sogenannte Investiturstreit zwischen Kaiser und Papst. Mit seinem 1075 verfassten Schriftstück „Dictatus Papae“ stellte sich Papst Gregor VII. über den Kaiser: „Nur der römische Papst trägt zu Recht den Titel des universalen Papstes; Über ihn besitzt niemand richterliche Gewalt; Die römische Kirche hat nie geirrt und wird nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift auch in Ewigkeit nicht irren; Wer nicht mit der römischen Kirche übereinstimmt, kann nicht als katholisch (rechtgläubig) gelten“.

Dogma: Päpstliche Unfehlbarkeit

Auf dem Ersten Vatikanischen Konzil (1869 bis 1870) wurden die höchste Rechtsgewalt, die höchste Lehrvollmacht und die Unfehlbarkeit des Papstes dogmatisch definiert. Es wurde festgelegt: Niemand kann Mitglied der Katholischen Kirche sein, der die Stellung des römischen Bischofs über die „über den ganzen Erdkreis verbreitete Kirche“ nicht voll anerkennt.

Das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit stieß auch innerhalb der Katholischen Kirche auf Kritik. Nach 1870 kam es zur Abspaltung der Altkatholischen Kirche, die die Unfehlbarkeit des Papstes bis heute ablehnt.

Die Unfehlbarkeit gilt nur für Glaubens- und Sittenfragen, die der Papst „ex cathedra“ (vom Stuhl aus) als allgemeingültig und verbindlich für alle Christen erklärt. Bis heute hat nur ein Papst von dem Dogma Gebrauch gemacht: Pius XII., als er die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel verkündete. Die Verkündigung der unbefleckten Empfängnis Mariens durch Pius IX. im Jahr 1845 gilt nach katholischer Lehre aber ebenfalls als unfehlbar, da sie die Bedingungen des Dogmas erfüllt.

„Dass sie eins seien“

Das Zweite Vatikanische Konzil bestätigte den Primat des Papstes im Jahr 1964 noch einmal. Bis heute gilt der Primat des römischen Bischofs als Haupthindernis für die Einheit der Kirchen. Laut Katholisch.de ist jedoch der ökumenische Dialog mit dem Ziel einer Einheit aller Christen eine Priorität für die Katholische Kirche.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die päpstliche Enzyklika Ut unum sint („Dass sie eins seien“) aus dem Jahr 1995. Damit lud Papst Johannes Paul II. die anderen Kirchen ein, gemeinsam ein neues Verständnis des Papstamtes zu finden. In dem Dokument verpflichtet die Katholische Kirche sich unumkehrbar dazu, die Einheit in der Ökumene anzustreben.

Als Bischof von Rom wisse er, dass „die volle und sichtbare Gemeinschaft aller Gemeinschaften … der brennende Wunsch Christi ist“, schreibt Johannes Paul II. in dem Dokument: „Ich bin überzeugt, diesbezüglich eine besondere Verantwortung zu haben.“

Der Bischof von Rom müsse die Gemeinschaft aller Kirchen gewährleisten. Es sei „bedeutungsvoll und ermutigend, dass die Frage des Primats des Bischofs von Rom … nicht nur in den theologischen Gesprächen der katholischen Kirche mit den anderen Kirchen … sondern auch in der ökumenischen Bewegung insgesamt“ als wesentliches Thema vertreten sei.

Ökumenischer Ehrenprimat für den Papst?

Auch Papst Franziskus sorgte während seiner Amtszeit mit einem Dokument für Aufsehen. Das Studiendokument „Der Bischof von Rom„, veröffentlicht im Juni 2024, enthält den Vorschlag, dass andere Kirchenoberhäupter den Papst als Ehrenoberhaupt akzeptieren. Ein solches ökumenischer Ehrenprimat solle zur „Wiederherstellung der Einheit der Christen beitragen“, berichtete Evangelisch.de.

Aus der Ökumene kamen unterschiedliche Reaktionen. Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitzender des Weltkirchenrats, begrüßt die Vorschläge grundsätzlich. Es sei bemerkenswert, „dass das zentrale Charakteristikum des Papstamtes untrennbar mit dem Geheimnis des Kreuzes und der Kenosis [Selbstentäußerung] Christi verbunden werde“, statt wie bisher „mit einem Bild des Papstes als Monarch“.

Der syrisch-orthodoxe Theologe Aho Shemunkasho kann sich einen Ehrenprimat für den Bischof von Rom vorstellen, den auch die orientalischen Kirchen anerkennen, heißt es in einem Artikel von Vatican News. Ein Primat der Ehre könne „ähnlich wie im ersten Jahrtausend“ aussehen.

Weitere Streitpunkte

Für den deutschen evangelischen Ökumene-Experten Martin Bräuer erscheint der Papst als „ein synodal verwurzeltes Ehrenoberhaupt der Christenheit als Möglichkeit am Horizont“. Damit evangelische Kirchen diesen Schritt mitgehen könnten, dürfe die Synodalität aber nicht nur auf die bischöfliche Ebene beschränkt werden. Auch die Frauenordination sei aus evangelischer Sicht unverzichtbar.

Das sieht auch Rita Famos, die Präsidentin der Evangelisch-reformierten Kirche der Schweiz, so: „Solange die katholische Kirche sich der Gleichstellung der Frauen in allen Ämtern verweigert, kann kein Papst einen Primat für alle Christinnen und Christen beanspruchen“, sagte sie der christlichen Monatszeitschrift „Herder Korrespondenz“.

Ein gewisser Primat könnte nötig sein, sagte der Dominikanerpater Hyacinthe Destivelle in einem Interview mit Vatican News: „Es hängt alles davon ab, was man unter Primat versteht.“

Quellen: kirche-und-leben.de, herder.de, domradio.de, vaticannews.va, evangelisch.de, katholisch.de, ref.ch, wikipedia.org