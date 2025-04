Papstwahl: „Man muss mit Überraschungen rechnen“

Für Kardinal Reinhard Marx spielt bei der anstehenden Papstwahl die Herkunft des künftigen Kirchenoberhaupts „keine Rolle“.

Bei der Papstwahl gehe es «um die Persönlichkeit, es geht um eine Person, die verbinden kann, die Menschen zusammenführen kann», sagte der Münchner Erzbischof Marx am Montagabend im heute journal des ZDF und ergänzte: «Wir brauchen keinen Funktionär, wir brauchen keinen Manager.»

Marx, der selbst als Kardinal wahlberechtigt ist, warb für einen Kandidaten, der weltweit zur Sprache bringen kann, was den Kern des christlichen Glaubens ausmacht. «Kontinent spielt keine Rolle, Sprachen spielen keine Rolle», sagte der katholische Theologe. Papst Franziskus war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben. Am Samstag wird er beigesetzt. Spätestens 20 Tage nach dem Tod eines Papstes beginnt im Vatikan das Konklave zur Wahl des Nachfolgers.

Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) nannte die Lage in der katholischen Kirche angesichts konservativer Beharrungskräfte auf der einen und ungeduldiger Modernisierer auf der anderen Seite unübersichtlich. «Man muss mit Überraschungen rechnen. Denkbar ist ein Nachfolger aus Afrika oder Asien», sagte der Katholik dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (Dienstag) zur bevorstehenden Papstwahl.