Trotz Skandalen: Mehrheit der Deutschen möchte nicht auf Kirchen verzichten

Eine neue Studie zeigt: 71 Prozent der Deutschen würden die Kirche vermissen. Doch viele fordern Veränderungen – besonders bei der Finanzierung.

Laut einer Online-Umfrage würden 71 Prozent der Deutschen die Kirchen vermissen – trotz tausender Kirchenaustritte und Missbrauchsskandale. Besonders als Orte der Stille und Besinnung spielen sie für viele weiterhin eine wichtige Rolle. Regionale Unterschiede fallen laut Studie kaum ins Gewicht. Am stärksten schätzen die Befragten die Kirchengebäude selbst: Rund ein Drittel würde einen Ort der Ruhe ohne kirchliche Präsenz vermissen.

Klassische Angebote wie Seelsorge, Gottesdienste oder Glaubensvermittlung erreichen dagegen nur noch wenige Menschen. Deutlicher zeigt sich ein Generationenunterschied bei Feiertagen: Während 44 Prozent der Jüngeren christliche Feiertage durch neutrale ersetzen würden, lehnen 84 Prozent der älteren Bevölkerung dies ab. Gefragt nach künftigen Schwerpunkten kirchlicher Arbeit, wünschen sich viele mehr Einsatz im sozialen und karitativen Bereich. Knapp ein Drittel sieht hier die wichtigste Aufgabe. Auch Bildung spielt für viele eine wichtige Rolle: 22 Prozent wünschen sich Investitionen in Schulen, Kitas und Erwachsenenbildung.

Kontrovers beurteilen die Deutschen die sogenannten Staatsleistungen. Knapp die Hälfte spricht sich gegen weitere Zahlungen aus, die seit Jahrzehnten unverändert bestehen und 2024 über 600 Millionen Euro betrugen. Ein Drittel hält die Finanzierung weiterhin für gerechtfertigt.

Für die Studie hat das Institut Toluna im November 2025 im Auftrag der Managementberatung Horváth 1.000 Bundesbürger online befragt.