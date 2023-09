Was Megakirchen nicht können

Der frühere Pastor Carey Nieuwhof erreicht mit seinem Podcast monatlich rund 250.000 Menschen. In einem Interview hebt er die Bedeutung der Ortsgemeinde hervor.

20 Jahre lang leitete Nieuwhof die „Connexus Church“ in Ontario. Heute ist er Blogger und Podcaster. Er beschäftigt sich regelmäßig mit Leitungsfragen. In einem Interview mit dem Willow Creek Magazin spricht er über Unterschiede zwischen US-amerikanischen und europäischen Gemeinden und die Herausforderungen für zukünftige Gemeindearbeit.

Das Thema Veränderung sei die größte Hürde für Gemeinden. „Besonders in Europa scheinen sich Gemeinden damit schwerzutun.“ Der Grund dafür liege in der längeren, europäischen Kirchentradition, die in Nordamerika nicht so ausgeprägt sei. Durch die Veränderung der Gesellschaft müsse sich auch eine Gemeinde und die Methode der Leitung verändern. „Viele Gemeinden meinen zwischen zwei Extremen wählen zu müssen: dem hierarchischen Leitungsverständnis, bei dem eine Person die Befehle erteilt; und dem basisdemokratischen Ansatz, in dem alle über alles abstimmen und Leitung fast verpönt ist.“ Beide Extreme seien nicht zielführend. „Wir brauchen Leitende mit einer Vision, die bereit und in der Lage sind, in einem Team zu arbeiten und so eine Gemeinde voranzubringen.“

„Nahezu jeder Mensch, den wir erreichen möchten, ist online unterwegs“

Eine starke, sichtbare Veränderung könne man durch die zunehmende Online-Präsenz der Gemeinden feststellen. Aus seiner Sicht eine positive Entwicklung: „Nahezu jeder Mensch, den wir erreichen möchten, ist online unterwegs. Und so sehr wir auch volle Gemeindehäuser mögen, ist es doch ein fataler Fehler, gut gemachte Digitalangebote aus lauter Engstirnigkeit zu vernachlässigen.“

Trotz der vielen Online-Gottesdienste könne die Gemeinde vor Ort nicht „outgesourct“ werden. Sie erfülle wichtige Aufgaben, die eine Megakirche durch ihre Online-Angebote nicht ersetzen könne. „Sie sollten sich vielmehr bewusst machen, dass sie es sind, die an ihrem Ort die Menschen maßgeschneidert erreichen können […] Um es platt zu formulieren: Diesen „Markt“ kann euch keine Megakirche streitig machen.“

Quelle: Willow Creek Deutschland