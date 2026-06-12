„Sieben Sünden“ – Ausstellung in Dresden

Hochmut, Neid und Zorn gehören zu den überlieferten sieben christlichen Todsünden. Eine Präsentation in Dresden fragt nach der Relevanz der moralischen Vorgaben in der Gegenwart.

Das Archiv der Avantgarden der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden präsentiert vom 19. Juni an eine Ausstellung zum Thema «Sünde». Im Fokus stehen die innerhalb des christlichen Glaubens überlieferten sieben Todsünden, teilten die Dresdner Kunstsammlungen am Freitag mit. Diese sind Hochmut, Habgier, Wollust, Neid, Völlerei, Zorn und Trägheit. Gefragt werde nun danach, wie sich diese religiösen Wertvorstellungen in der Gegenwart verändern und was sie heute bedeuten.

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Unter dem Titel «Sieben Sünden. Kunst zwischen Versuchung und Widerstand» sind laut Kunstsammlungen bis zum 6. September mehr als 70 Werke und Archivalien aus vier verschiedenen Sammlungen des Museumsverbunds und aus Privatsammlungen zu sehen, darunter Kupferstiche, Fotografien, Skulpturen und Filme sowie Audiocollagen.

Die sieben Todsünden galten über Jahrhunderte hinweg als bewusste Abkehr von der christlichen Ordnung und als schwerwiegende Verfehlungen.

Momente der Grenzüberschreitung

Mit dem Wandel der Rolle von Religion im 20. und 21. Jahrhundert veränderten sich diese Begriffe in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung. Laut den Kunstsammlungen erscheinen sie heute «weniger als klar benennbare Sünden, sondern vielmehr als Beweggründe und Facetten menschlichen Handelns». Oft seien «Momente der Grenzüberschreitung im Alltag, in der Politik oder auf individuell empfundener Ebene mit den Begriffen Stolz, Gier, Lust, Neid, Völlerei, Wut und Trägheit verknüpft», hieß es.

Die Ausstellung «Sieben Sünden» ist vom 19. Juni bis 6. September 2026 im Archiv der Avantgarden in Dresden zu sehen. Geöffnet ist mittwochs bis freitags von 15 bis 19 Uhr, sowie samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr.

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