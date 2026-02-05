„Nicht ernst genommen“: Betroffenensprecherin Janz tritt zurück

Nancy Janz, Sprecherin im Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt der EKD, tritt zurück. Sie kritisiert „mangelnden Umsetzungswillen“ seitens der Kirche.

In einer Pressemitteilung des Beteiligungsforums begründete Betroffenensprecherin Nancy Janz ihren Rückzug: „Für mich geht es bei meiner Entscheidung um Klarheit. Nicht als Anspruch an andere, sondern als Verantwortung mir selbst gegenüber.“ Über viele Jahre habe sie mitgetragen, vermittelt, Brücken gebaut. Das habe Kraft gekostet.

- Werbung -

Ein wesentlicher Grund für ihren Rückzug lieg in dem aus ihrer Sicht mangelnden Umsetzungswillen innerhalb der landeskirchlichen Institutionen. Zwar sei in den vergangenen Jahren einiges in Bewegung gekommen, nicht zuletzt, weil Betroffene beharrlich Druck gemacht und das Beteiligungsforum engagiert gearbeitet habe. Vieles gehe jedoch zu langsam, wichtige Entscheidungen würden vertagt, anstatt sie „konsequent anzugehen.“ Es gebe auch nach vielen Jahren „kaum spürbaren Fortschritt für Betroffene. „Das tut weh“, so Janz. Sie habe oft das Gefühl, dass das Beteiligungsforum für Landeskirchen und diakonische Verbände als Alibi genutzt werde – nach dem Motto: „Es waren ja Betroffene dabei.“ Das sei ein „zermürbender, permanenter Spagat zwischen den Erwartungen der Betroffenen, die uns mit Hoffnung und Vertrauen begegnen, und den Strukturen, die Veränderung nur im Schneckentempo zulassen.“

Trotzdem blicke sie mit Dankbarkeit zurück, erklärte Janz. „Ich bin stolz, Teil dieses Beteiligungsforums gewesen zu sein, als Pionierin der ersten Phase.“ Es brauche jedoch neue Energie, neue Perspektiven, neue Wege.

Bedauern bei EKD

Die EKD drückte in einer Pressemitteilung ihr Bedauern über den angekündigten Rückzug von Nancy Janz aus. Dorothee Wüst, Kirchenpräsidentin und Sprecherin der kirchlichen Beauftragten im Beteiligungsforum, dankte Janz für ihr „langjähriges und prägendes Engagement für Betroffene“. Janz habe das Beteiligungsforum „von Anfang an und entscheidend“ geprägt. Sie habe die Konzeption mitentwickelt und als Sprecherin der Betroffenengruppe eine besondere Verantwortung übernommen, die auch mit persönlicher Belastung verbunden war. „Vor diesem großen Engagement habe ich höchsten Respekt und ich danke ihr persönlich für die offene, ehrliche und konstruktive Zusammenarbeit als Sprecherinnen!“

Das Beteiligungsforum werde nun zusammen mit Nancy Janz über den Rückzug, ihre Beweggründe und Schlussfolgerungen über die Weiterentwicklung sprechen. Die Nachfolge im Sprecheramt werde innerhalb der Gruppe der Betroffenen im Beteiligungsforum geregelt. Bis dahin werde Janz ihr Amt weiter ausüben.

- Werbung -

Die Pressemitteilung des Beteiligungsforums im Wortlaut.