Sexueller Missbrauch: Beteiligungsforum letzte Chance für Aufarbeitung

Nach dem gescheiterten Betroffenenbeirat soll das Beteiligungsforum den sexuellen Missbrauch in der EKD aufarbeiten. Betroffene halten es für einen Meilenstein.

Das neue Beteiligungsforum zur Aufarbeitung von Missbrauch in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Diakonie ist nach Meinung von Betroffenen ein Meilenstein. Menschen, die im Bereich der evangelischen Kirche sexualisierte Gewalt erlebt hätten, hätten „weitreichenden Einfluss“, sagte der Sprecher der Betroffenen, Detlev Zander, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Es sei ein Vorteil, dass nun alle an einem Tisch säßen. Diese Form der Beteiligung habe es so noch nie gegeben, betonte er.

Das Beteiligungsforum hatte im Juli seine Arbeit aufgenommen, nachdem die EKD im vergangenen Jahr die Arbeit des kurz zuvor neu gegründeten Betroffenenbeirats ausgesetzt hatte. Grund dafür waren Streitigkeiten über Rolle und Ausstattung des Gremiums. Daran hatte es viel Kritik gegeben. In dem neuen Forum sitzen 17 Mitglieder, darunter neun Kirchenvertreter und acht Betroffene. Für Beschlüsse bedarf es einer doppelten Mehrheit beider Gruppen.

„Hart in der Sache, aber fair im Umgang“

Zander sagte, aus der Vergangenheit habe man gelernt, dass die Architektur mit zwei einzelnen Gremien – eines auf kirchlicher Seite und eines auf Betroffenenseite – nicht funktioniert habe. Das Beteiligungsforum sei ein gemeinsames Projekt, beide Seiten hätten dem zugestimmt. „Wir arbeiten gut zusammen, hart in der Sache, aber fair im Umgang“, sagte Zander.

Gemeinsame Ziele seien die Aufklärung von Taten im Raum der Kirche und Diakonie, Aufarbeitung, Prävention und die Entschädigung der Opfer. Sein persönliches Ziel sei es zudem, Häuser der Kirche und Diakonie zu sicheren Orten für Kinder und Jugendliche zu machen.

Zander: Genug gestritten, Zeit etwas zu erreichen

Das Beteiligungsforum sei die letzte Chance für die Kirche, Aufklärung und Aufarbeitung von Verbrechen in ihrem Bereich anzupacken. Zander betonte, es sei genug gestritten worden, nun sei es Zeit gemeinsam etwas zu erreichen. Er habe dabei die Belange der Betroffenen immer im Blick.

Die drängendsten Themen seien aus seiner Sicht, das System für die Entschädigungen zu reformieren. Jede der 20 Landeskirchen der EKD und die Diakonie gehe anders vor. Zudem müsse man heraus aus dem Dunkelfeld, dazu müssten Betroffene sich einfacher melden können. Die unabhängige Anlaufstelle „help“ funktioniere nicht richtig, sagte Zander.

Zuletzt sei es wichtig, dass die Beschlüsse des Beteiligungsforums auch umgesetzt würden. Darum solle es auch auf der kommenden Synode der EKD im November in Magdeburg gehen. „Ich werde sehr wachsam sein, ob die Beschlüsse auch umgesetzt werden“, erklärte Zander.