Ein ökumenisches Projekt lädt zu einer virtuellen Reise durch wichtige Texte der Bibel ein. Es soll eine Tour sein, die die Reisenden verändert.

Das Erzbistum München und Freising und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern haben gemeinsam eine Online-Reise durch die Bibel erarbeitet. Auf der Webseite des Erzbistums können sich Interessierte in 14 Etappen durch wichtige Texte des Alten und Neuen Testaments lesen und bekommen dadurch einen Überblick über die Bibel. Die Teilnahme ist kostenlos und zeitlich nicht begrenzt.

Der Erlanger Pfarrer Christian Düfel sagte dem Sonntagsblatt in einem Interview: „Alles, was man für die virtuelle Reise braucht, sind ein internetfähiges Endgerät und ein wenig Zeit, Neugier und Lust, die Schätze zu heben, die in der Bibel verborgen sind. Und dabei hoffen wir, dass nicht nur die kulturellen Bezüge, sondern auch die existentielle Bedeutung der biblischen Texte für die Reisenden sichtbar werden.“

Für Bibelkenner und Bibelferne geeignet

Die virtuelle Reise durch die Bibel soll sich laut Düfel sowohl für Bibelkenner als auch für Bibelferne eignen. Die Texte wurden so ausgewählt, dass die Lektüre nicht überfordert, heißt es auf der Webseite des Erzbistums. Alle Texte werden erläutert: Wann und in welcher Situation sind sie entstanden? Was wollten sie den Menschen damals sagen? Welche Bedeutung haben sie für uns heute? Die Autoren und Autorinnen sind alle theologisch ausgebildet.

Für das Gespräch und den Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten über die Reise-Etappen gibt es vier „Karawansereien“ – Präsenztermine, an denen über Kernfragen des christlichen Glaubens gesprochen wird. Dabei handelt es sich um thematisch geschlossene Veranstaltungen zu Themen wie zum Beispiel dem „Gottes- und Menschenbild in der Bibel“. Die Teilnahmegebühr für die Präsenztermine beträgt 35 Euro (inklusive Verpflegung).

Link: Hier gelangen Sie zur Online-Reise durch die Bibel.