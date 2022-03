Ostern als Chance: Eine Botschaft der Hoffnung weitergeben

Ostern ist das Fest der Hoffnung. Wieso wir das gerade jetzt verbreiten sollten und wie das ganz einfach gelingen kann.

Von Katharina Elsner (Sprinkle.net)

Worauf kann man trotz allen Krisen und Enttäuschungen noch hoffen, wem vertrauen? Ostern zeigt: Für Gott gibt es keine hoffnungslosen Situationen, er verhilft dem Leben zum Sieg. Das ist der tiefe Grund des Osterfestes. Und diese Botschaft können wir ganz praktisch weitergeben. Der SCM Bundes-Verlag hat dafür die inzwischen sehr beliebten Verteilmagazine von lebenslust entwickelt.

lebenslust – Ein Magazin voller Hoffnung zum Weitergeben

Mit Interviews, persönlichen Geschichten, informativen und unterhaltsamen Beiträgen ergründet das ansprechend gestaltete Magazin im handlichen A5-Format die hoffnungsvolle Botschaft des Osterfestes. Die Artikel erzählen von krassen Lebenswenden, von unverhofften Möglichkeiten und davon, wie sich Verzweiflung in Hoffnung verwandelt. Eine Sammlung kurioser Oster-Traditionen, Medien- und Kreativtipps runden das Special ab. Durch diesen Mix eignet es sich perfekt zum persönlichen Weitergeben im Freundes- und Bekanntenkreis, aber auch für größer angelegte Verteilaktionen. Jedes Heft lädt auf sympathische Weise zum Glauben ein.

Ideen für kreative Verteilaktionen

Das Verteilmagazin lebenslust im Einsatz

Wie teilt man den Glauben authentisch? Welche Möglichkeiten gibt es? Einige Tipps dafür haben wir bei Sprinkle.net, der neuen evangelistischen Initiative, zusammengetragen.

Egal, ob mit dem Hauskreis oder mit Freunden – gemeinsam macht es viel mehr Freude, den Glauben weiterzugeben. Ob in der Innenstadt, der eigenen Nachbarschaft oder im Wohngebiet. Besonders in Krankenhäusern, Seniorenheimen oder in Flüchtlingsunterkünften freuen sich viele über Besuch, gerne auch verbunden mit weiteren Angeboten wie Musik, Gebet oder Gespräch.

Kreative Menschen können Ostertüten basteln und diese mit kleinen Überraschungen und selbstgeschriebenen Karten füllen. Andere möchten die Osterbotschaft vielleicht lieber musikalisch oder mit einem Event verbinden, hier eignet sich eine Aktion zum RTL-Live-Musical „Die Passion“.

lebenslust als Unterstützung für evangelistische Gemeindeaktionen

lebenslust als Geschenk im Ostergarten Selbstgebastelte Ostertüten

Viele (Kirchen-)Gemeinden stellen sich in diesem Jahr wieder die Frage: Wie können wir Ostern erlebbar machen, auch wenn Gottesdienste nicht wie gewohnt stattfinden? Auf dem Gemeindegelände kann z.B. ein Ostergarten organisiert werden. Die Ostergeschichte wird dabei anhand verschiedener Stationen erklärt und von den Besuchenden selbstständig durchlaufen. Als kleines Geschenk bietet sich auch hier an, das lebenslust Osterheft weiterzugeben. Es sorgt dafür, dass das Erlebte zu Hause nachwirken und die Osterhoffnung im Herzen ankommen kann.

Das lebenslust Verteilmagazin wird vom SCM Bundes-Verlag zu günstigen Mengenpreisen herausgegeben.

Weitere Informationen zu Sprinkle gibt es auf der Homepage. Sprinkle ist wie Jesus.de ein Angebot des gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag.