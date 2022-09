Großzügigkeit befreit!

- Werbung -

Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind

Die zweiwöchentliche Kolumne von Tom Laengner

Wer großzügig sein möchte, der sollte großzügig handeln, findet Tom Laengner – und erzählt, wie ihn ein Gürtelverkäufer in einem nordfranzösischen Badeort nachhaltig beeindruckte.

Es gibt Hüte, die lassen einen Mann richtig lässig wirken. Doch hin und wieder gibt es Männer, die lassen einen Hut erst so richtig lässig wirken. Ali jedenfalls gehörte zu der zweiten Sorte. Und da stand er nun zwischen seinem weißen Lieferwagen und einem Marktstand voller Gürtel.

Von der Opalküste in Nordfrankreich wehte eine leicht salzige Brise und der Himmel ging seiner Lieblingsbeschäftigung nach. Er strahlte in himmelblau. Wenn das kein perfekter Tag sein sollte, um einen Gürtel zu kaufen, dann weiß ich auch nicht mehr! Mir war auf einmal so nach Rosa, und ich ließ mir einen in entsprechender Farbe eintüten. Der Mittdreißiger und ich schauten einander an, lachten dazu ein wenig und ich brachte beiläufig etwa 39 Prozent meiner Französischkenntnisse ein. Da merkte ich plötzlich, dass ich etwas Dummes getan hatte. Ich musste dem freundlichen Verkäufer eingestehen, kein Geld in der Tasche zu haben. Nicht einmal ein kleines Bisschen. So schlug ich vor, Geld zu holen und dann die Ware mitzunehmen. Aber da hatte ich mein Gegenüber schlecht eingeschätzt. All meine Einwände ließ Ali, die Betonung liegt übrigens auf dem ‚iii‘, nicht gelten. Mon ami, mein Freund, so sagte er, du kannst später zahlen, vielleicht nächste Woche. Oder so.

Nächste Woche? Jeder konnte hören, dass ich als Tourist hier in Wissant war! Überwältigt von soviel Großzügigkeit und Vertrauen schlenderte ich mit dem rosa Gürtel zu meiner Ferienwohnung. Meine Augen wurden feucht, während ich mich fragte, wann ich das letzte Mal soviel Großzügigkeit und Glauben in einem Menschen gesehen hatte.

Meine Mami kam mir in Erinnerung. Es gab Situationen, da machten meine Frau und ich uns Sorgen um unsere Kinder. Doch für Oma kamen die beiden gleich hinter Jesus. Das hörte sich steil an! Doch die alte Dame wäre durchaus analytisch genug gewesen, um allerlei zu bemängeln. Aber sie war auch weitsichtig genug, um darüber hinauszuschauen.

Wir brauchen mehr Menschen wie Ali

Wie werde ich großzügig? Ich finde, indem ich großzügig handele. Also, wenn ich mich frage, ob ich im Restaurant die Kellnerin zu sehr verwöhne, wenn ich den Betrag wirklich aufrunden muss, dann bin ich noch nicht großzügig. Wenn ich einen Euro mehr gebe als geplant, dann bin ich auf einem guten Weg. Und ja, Großzügigkeit befreit.

Ali, was bin ich froh, dass ich dir begegnen durfte! Eine Woche später zeigte ich ihm, wie gut sich sein Gürtel tragen ließ und kaufte zwei weitere. Diesmal nicht in Rosa. Aber dieses Mal hatte ich Geld dabei, um alles zu bezahlen. Könnten wir in Deutschland nicht mehr Menschen gut gebrauchen, die handeln wie Ali? Nicht, weil dann die Strohhüte besser zur Geltung kämen. Zum Beispiel wegen der Selbstsucht. Im Jahre 2019 präsentierte das Allensbach Institut den menschlichen Egoismus als eines der größten Probleme unserer Republik. In einer Umfrage ging es darum, wer hier neue Wege zeigen könnte. Den Kirchen trauten noch 15 Prozent der Menschen zu, eine Trendwende schaffen zu können.

Deshalb meine ich das. Wir bräuchten mehr Menschen, die handeln wie Ali. Anstatt ihn zu klonen, könnte ich mich selber auf den Weg machen. Mit dir dabei wären wir schon zu zweit. Dann haben wir auch eine Chance, nicht nur toll auszusehen, sondern toll zu sein. Wie Aliiiiii!

Alle Kolumnen von Tom Laengner findet ihr hier.