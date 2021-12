Wurde dir heute der Heiland geboren?

Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind

Die zweiwöchentliche Kolumne von Tom Laengner

Ein Linker spricht von Gotteskindschaft und Nächstenliebe im Umgang mit Ungeimpften – und bringt Tom Laengner damit ins Grübeln.

Thorsten Latzel ist seit März 2021 Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland und spricht sich für Dialog aus. Sich impfen zu lassen empfindet der promovierte Theologen als einen Akt der Nächstenliebe. Gleichzeitig lehnt der 51-Jährige Katetegorisierung in Geimpfte und Ungeimpfte ab. Der Gedanke dahinter: „Es sind doch erstmal alle Menschen“. Das teile ich. Einen Kloß im Hals habe ich, weil es scheinbar aktuell nötig ist, darauf hinzuweisen. Was sollen wir denn sonst sein? Sorgen macht dem Familienmenschen, dass die Gesellschaft auseinander driften könnte. Also sei das Gespräch gefragt.

Das habe ich für meinen Teil mal getan. Meine Kontakte waren überwiegend Menschen, die über viele Jahre hinweg im kirchlichen Raum ehrenamtlich unterwegs sind. Wegen der Regulierungen sind sie das jetzt zum Teil nicht mehr. Immer wieder müssen sie sich damit auseinandersetzen, als Asoziale, Unsolidarische, Dummbatzen oder gar potenzielle Mörder bezeichnet zu werden. In einem Falle dachten Gemeindemitglieder einer Freikirche darüber nach, ob nicht das Gefängnis der angemessene Ort der Aufbewahrung ungeimpfter Menschen sein sollte. Das kommentierten meine Gesprächspartner nicht.

Das Schlimmste seien jedoch nicht die verordneten Einschränkungen, die es unmöglich machen, einen schnellen Kaffee zu genießen, ein Restaurant zu besuchen oder das Weihnachtsoratorium. Und ja, das habe seit Jahrzehnten zum festen Bestandteil der Vorweihnachtszeit gehört. Das Beängstigende an all dem sei, dass es fast nicht möglich ist, offen über diese Vorkommnisse zu reden, ohne ein bestimmtes Label aufgedrückt zu bekommen.

Unübersehbare Regelflut

Ein Dilemma besteht sicherlich darin, dass sich soviele kirchlich Verantwortliche mit einer immer unübersichtlicher werdenden Flut von immer neuen Regelungen auseinander zu setzen haben. Da kann einem schwindelg werden. Da haut man schon mal auf den Putz.

So rät die Evangelische Kirche von Westfalen ihren Mitgliedern ohne Impfung vom Besuch von Weihnachtsgottesdiensten ab: „Nicht immunisierte Menschen werden gebeten, sich zum eigenen Schutz vor einer Infektion mit möglicherweise schwerem Krankheitsverlauf nicht der Gefahr einer Menschenansammlung auszusetzen“. Ich persönlich empfinde die Art, wie Kirche Verantwortung für Gesundheit übernimmt, nicht so gut. Eher übergriffig. Und ich bin mir unsicher, ob ich ihnen die Motivation abkaufen soll oder nicht.

„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ hörte ich auch von Mitarbeitenden kirchlicher Arbeit. Meines Wissens war Wladimir Iljitsch Lenin keiner der so ganz und gar ambitionierten Jünger Jesu. Von daher mag der Gedanke funktionsgerecht sein. Aber ist das auch jesuanisch?

Inspiriert hat mich dann eine Rede von Oskar Lafontaine. Der einstige Ministerpräsident des Saarlandes und Bundesfinanzminister hat seine Gedanken im November im saarländischen Landtag gehalten. Da spricht er im Zusammenhang der ‚Pandemie der Ungeimpften‘ über Solidarität und Nächstenliebe. Das gelte doch für alle Menschen einer Nation! Dann hörte und staunte ich: Für Lafontaine habe das mit der Gleichheit der Gotteskindschaft zu tun. Und dann sagt er abschließend:“Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu“.

So ähnlich hatte der Mann aus Nazareth das auch gesagt. Dieser Satz macht Coronaverordnungen nicht überflüssig! Aber es ist doch zumindest ein Ansatz, der weder angstbesetzt ist, noch ausgrenzt. Und wenn mir das Evangelium aus dem Munde der Linken gesagt wird, möchte ich mich davon aufrütteln lassen, auch wenn sie nicht meine Partei ist.

Soll heißen: Wie begegne ich den Christen, die meine anderen christlichen Freunde im Knast sehen möchten? Ganz schön schwer? Ja, aber auch ganz schön jesuanisch! Aber hey: Uns ist doch heute der Heiland geboren!

