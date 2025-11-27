„Das schönste Geschenk“: Samuel Koch wird Vater

Sie hatten es sich schon lange gewünscht: Samuel Koch und seine Frau Sarah Elena erwarten im Dezember ihr erstes Kind.

Laut verschiedenen Medienberichten ist Sarah Elena Koch hochschwanger. Das gemeinsame Kind mit Samuel Koch soll um den 20. Dezember zur Welt kommen, berichtet die BILD-Zeitung. Der zukünftige Vater habe die Schwangerschaft bestätigt: „Wir sind sehr freudig aufgeregt und danken bereits jetzt für alle guten Wünsche.“

Details behielt das Paar für sich. Laut FOCUS Online ist „der Kinderwunsch der Kochs nichts Neues“: Ein Baby sei „ja wirklich mit das schönste Geschenk, das es gibt“, sagte Sarah Elena im April in einem Interview mit RTL: „Aber es ist immer noch ein Wunder.“ Auch Samuel Koch habe in der Vergangenheit offen über Familienplanung gesprochen. Im Interview mit dem Rollstuhlbasketballer Leeroy Matata erklärte der 38-Jährige, dass seine Querschnittslähmung ihn nicht daran hindere, Vater zu werden.

