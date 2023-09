In ihrem Blog „Mamalismus“ befragt Priska Lachmann die christliche Familienberaterin Daniela Albert zu verschiedenen Themen rund um die Kindererziehung. Albert erklärt, warum sie „körperliche Züchtigung“ von Kindern als Erziehungswissenschaftlerin für falsch und schädlich hält. Dazu äußert sie sich zu den Vorwürfen, Kinder würden „verweichlichen“ und zu sehr verwöhnt“. Zwar gebe es „falsches Verwöhnen“, so Albert, „[…] und das ist immer dann gegeben, wenn wir Kindern Dinge abnehmen, die sie eigentlich schon selbst können und auch selbst machen wollen. Wenn wir ihnen alle Steine aus dem Weg räumen wollen und ihnen nichts zutrauen.“ Die Familienberaterin merkt jedoch an, dass „Verwöhnen“ immer nur dann negativ besetzt sei, wenn es um Kindererziehung gehe“. „Richtet sich das Wort an Erwachsene, ist es auf einmal etwas Gutes.“

Und was lässt christliche Familien wachsen? „Ich finde, es ist Gemeinschaft und Miteinander“, so Albert. „Ich bin ein großer Fan von täglichen Begegnungsmomenten innerhalb der Familie, von gemeinsamen Mahlzeiten, aber auch sich wiederholenden Ritualen in Wochenrhythmus oder im Jahreskreis.“

