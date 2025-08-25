Felix Nmecha: „Die Bibel hat mein Leben verändert“

Für den Fußball-Nationalspieler bringt die Beziehung zu Gott wahre Erfüllung im Leben – nicht der Sport. Aktuell spricht Nmecha darüber, welche Rolle die Bibel in seinem Leben spielt.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha, der in der Bundesliga für Borussia Dortmund aufläuft, zeigt in einem Video auf seinem YouTube-Kanal die zehn wichtigsten Gegenstände in seinem Alltag. Dabei hob er die Bibel als einen Lebensbegleiter heraus.

Der 24-jährige Fußballstar erklärte, dass er so oft wie möglich Zeit mit der Bibel verbringt. Dazu betont er:

„Die Bibel hat mir so sehr geholfen. Sie hat mein Leben verändert und tut es weiterhin.“

Er sei sehr dankbar für die Orientierung, die er in der Bibel findet. Zur Relevanz der Bibel in seinem Leben sagte Nmecha weiter:

„Ich lese täglich in der Bibel. Ich versuche so viel wie möglich mit Gott verbunden zu sein.“

Durch die Beschäftigung mit dem Wort Gottes wolle er seinen Geist erneuern, fügte der BVB-Star an und resümierte:

„Die Bibel hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen.“

Immer wieder ermutigt Felix Nmecha seine Fans und Follower zum Glauben an Jesus Christus, indem er sein Vertrauen in Gott darlegt und vom Frieden und der Freude erzählt, die er durch die Verbindung zu Gott erfährt (Promis glauben berichtete). Zur Bedeutung dessen sagte er einmal:

„Ich bin Felix Nmecha. Ich bin ein Christ, der Fußball spielt.“

