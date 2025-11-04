Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Frank Heinrich
Frank Heinrich (Foto: privat)

Frank Heinrich berät jetzt christliche Organisationen

Medinmagazin pro

Personen

Der ehemalige Bundestagsabgeordnete und Allianz-Vorstand Frank Heinrich hat eine neue Aufgabe übernommen. Er berät künftig christliche Werke – mit einem klaren Fokus.

Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete und Politikbeauftragte der Evangelischen Allianz, Frank Heinrich, ist seit November für die Agentur „Piron“ tätig. Das schreibt Anna Lutz für das christliche Medienmagazin PRO unter Berufung auf Heinrich selbst. Die Agentur berät christliche Organisationen in den Bereichen Politik, Fundraising und Kommunikation.

- Werbung -

Heinrich wird sich insbesondere dem Thema Menschenhandel widmen – ein Schwerpunkt, der ihn bereits in seiner Zeit als Abgeordneter und Allianz-Vorstand beschäftigt hat. Zu seinen neuen Auftraggebern zählt unter anderem die Heilsarmee, bei der Heinrich früher als Offizier tätig war. Auch für den Verein „Gemeinsam gegen Menschenhandel“ bleibt er weiterhin aktiv.

Frank Heinrich (CDU) war von 2009 bis 2021 direkt gewählter Vertreter des Wahlkreises Chemnitz im Deutschen Bundestag. Anschließend wurde er Vorstand und Politikbeauftragter der Evangelischen Allianz in Deutschland. Im März 2025 beendete er diese Tätigkeit.

Allianz-Vorstand Frank Heinrich wird 60

NEWS & Themen

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.