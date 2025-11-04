Frank Heinrich berät jetzt christliche Organisationen

Der ehemalige Bundestagsabgeordnete und Allianz-Vorstand Frank Heinrich hat eine neue Aufgabe übernommen. Er berät künftig christliche Werke – mit einem klaren Fokus.

Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete und Politikbeauftragte der Evangelischen Allianz, Frank Heinrich, ist seit November für die Agentur „Piron“ tätig. Das schreibt Anna Lutz für das christliche Medienmagazin PRO unter Berufung auf Heinrich selbst. Die Agentur berät christliche Organisationen in den Bereichen Politik, Fundraising und Kommunikation.

- Werbung -

Heinrich wird sich insbesondere dem Thema Menschenhandel widmen – ein Schwerpunkt, der ihn bereits in seiner Zeit als Abgeordneter und Allianz-Vorstand beschäftigt hat. Zu seinen neuen Auftraggebern zählt unter anderem die Heilsarmee, bei der Heinrich früher als Offizier tätig war. Auch für den Verein „Gemeinsam gegen Menschenhandel“ bleibt er weiterhin aktiv.

Frank Heinrich (CDU) war von 2009 bis 2021 direkt gewählter Vertreter des Wahlkreises Chemnitz im Deutschen Bundestag. Anschließend wurde er Vorstand und Politikbeauftragter der Evangelischen Allianz in Deutschland. Im März 2025 beendete er diese Tätigkeit.