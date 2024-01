Allianz-Vorstand Frank Heinrich wird 60

Frank Heinrich, Vorstand der Evangelischen Allianz, feiert heute seinen 60. Geburtstag. Für die CDU saß er zwölf Jahre lang im Bundestag.

Für Freiheit beten und kämpfen, das hat Frank Heinrich kürzlich im Gespräch mit Jesus.de als eines seiner wichtigsten Anliegen bezeichnet. Heute, am 25. Januar, feiert der Vorstand der Evangelischen Allianz Deutschland (EAD) seinen 60. Geburtstag. Neben dem Gebet und der Bibel fühle er sich Gott vor allem in der Natur verbunden, da gehe ihm das Herz auf, sagte er einmal.

Heinrich ist gebürtiger Siegener, wuchs jedoch in Süddeutschland auf. Er studierte Sozialpädagogik und arbeitete später für die Heilsarmee – erst als Sozialarbeiter in Freiburg, später als Pastor in Chemnitz. Im Jahr 2002 war er parteiloser Kandidat der Partei Bibeltreuer Christen für den Bundestag. 2007 trat er der CDU bei und gewann bei der Bundestagswahl 2009 sowie 2013 und 2017 das Direktmandat im Wahlkreis Chemnitz. Für seine Fraktion saß er im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe sowie im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Religionsfreiheit und der Einsatz gegen den Menschenhandel waren zwei seiner Kernthemen. 2012 setzte er sich gemeinsam mit zwölf weiteren Unions-Bundestagsabgeordneten für die steuerliche Gleichstellung im Rahmen des Lebenspartnerschaftsgesetzes ein.

Seit Januar 2023 ist Heinrich gemeinsam mit Reinhardt Schink Vorstand der EAD. Er ist verheiratet und Vater von vier Kindern.