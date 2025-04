Kevin-Prince Boateng: „Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben“

Der Ex-Bundesliga-Profi ließ sich im Herbst 2023 taufen. Nun hat er die Frau geheiratet, die ihn zum christlichen Glauben führte.

Aktuell titelt die BILD-Zeitung mit der Headline „Heimliche Hochzeit! Boateng zeigt seine neue Liebe“ über die neue Partnerschaft des Fußball-Stars Kevin-Prince Boateng. Im Artikel wird berichtet, dass der 38-jährige Ex-Bundesliga-Profi durch seine Ehefrau Marsi zum Glauben an Jesus Christus fand.

Im Herbst 2023 überraschte Kevin-Prince Boateng mit einem Insta-Post, in dem er sich zum christlichen Glauben bekannte, die Öffentlichkeit (Promis Glauben berichtete). Anschließend sprach der Fußball-Star in christlichen Talk-Formaten von der neuen Orientierung und der Veränderung, die sein Leben durch die Beziehung zu Jesus Christus erfuhr (siehe Video-Clips unten).

Nun berichtet die BILD, dass Boateng ‚vor mehreren Wochen still und heimlich‘ seine Frau Marsi geheiratet habe und dass ihn diese neue Liebe zu Jesus führte. Im Sommer 2023 arbeitete Kevin-Prince Boateng als TV-Experte für die Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft, die in Australien stattfand. Dort habe er seine heutige Ehefrau Marsi kennengelernt. Zur Bedeutung, die diese Beziehung für den Weg Boatengs zum christlichen Glauben hat, berichtet die BILD: ‚In Australien – als es ihm im Sommer 2023 so schlecht ging – hat Marsi für ihn gebetet und ihm in Sydney den Glauben an Jesus Christus nähergebracht, durch den Boateng den inneren Frieden gefunden hat. Zuvor hatte es in seiner schillernden Karriere auch Schattenseiten mit Depressionen und Alkohol gegeben. Jetzt führt Boateng mit Marsi ein neues Leben – ein glückliches und friedliches.‘

In den vergangenen beiden Jahren erzählte Kevin-Prince Boateng in verschiedenen Interviews vom Perspektivwechsel in seinem Leben (Promis Glauben berichtete). Dabei schilderte der ehemalige Bundesliga-Profi und Nationalspieler Ghanas, dass er viele Jahre einen hedonistischen Lebensstil pflegte, der ihn in die Depression führte. Er habe ein sündiges Leben geführt und „alles gemacht, was man machen kann, was ein nicht guter Mensch ist“, so Boateng. Einen Ausweg habe er darin gesucht, immer wieder zu einem neuen Verein zu wechseln und eine neue Situation zu suchen, berichtete der Fußball-Star, der während seiner Zeit als Profi bei 14 Vereinen in Deutschland, England, Spanien und Italien spielte. Zur Veränderung, die sein Leben durch die Hinwendung zu Jesus Christus erfuhr, sagte er:

„Ich habe meine Liebe bei Gott gefunden, der mich so liebt wie ich bin und mir alles vergibt.“ „Es gibt keinen Frieden wie den Frieden, den Jesus gibt.“ „Du musst irgendwann das Licht im Tunnel sehen. Und mein Licht ist Gott. Mein Licht ist Jesus. Mein Licht ist Beten jeden Tag.“

In den Gesprächen zu seinem Weg im Glauben berichtete Kevin-Prince Boateng, dass er in seiner Kindheit mit dem muslimischen Glauben in Berührung kam, weil er in Berlin in einem Viertel mit Muslimen aufwuchs. An diese Zeit zurückdenkend merkte der Sohn eines ghanaischen Vaters und einer deutschen Mutter an:

„Ich war nie wirklich religiös oder gläubig. Ich wusste aber, dass ich definitiv an eine höhere Macht glaubte.“

Konkret und lebensverändernd wurde dieser Glaube im Sommer 2023 durch seine Entscheidung für ein Leben in Beziehung zu Jesus. Am 27. September 2023 teilte Boateng seinen über drei Millionen Followern in einem Post auf seinem Instagram-Account mit, dass er sich taufen ließ. Zu Bildern seiner Taufe schrieb er:

„Offenbarung 3,20 – Und es liegt an uns, die Tür zu öffnen oder nicht. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben.“

Der Bibelvers Offenbarung 3,20, auf den sich Boateng in seinem Post bezog, hat folgenden Inhalt: ‚Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und Mahl mit ihm halten und er mit mir.‘

Quellen: bild.de, promisglauben.de