Tag der FeG-Geschichte: Auszeichnung für Prof. Dr. Andreas Heiser

Beim Tag der FeG-Geschichte in Ewersbach wurde Prof. Dr. Andreas Heiser für seine Verdienste um die Kirchengeschichte geehrt. Im Fokus: die Bedeutung historischer Erinnerung für die Zukunft der Kirche.

Seit 2008 verleiht der historische Arbeitskreis (HAK) des Bundes Freier evangelischer Gemeinden (FeG) den Neviandt-Preis an Personen, die sich um die Geschichte der Freien evangelischen Gemeinden verdient gemacht haben.verliehen. In diesem Jahr ging der Preis an Prof. Dr. Andreas Heiser, den Direktor der Theologischen Hochschule Ewersbach. Er wurde im Rahmen des Tags der FeG-Geschichte verliehen. Heiser erklärte, er wolle „mit euch zusammen weiter arbeiten an der Geschichte und der Theologie der Freien evangelischen Gemeinden und dabei nie vergessen, dass theologische Arbeit im Dienst an der Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus steht.“

Nachdenklich und bisweilen auch mahnende Worte fand der Kirchenhistoriker Prof. Dr. Frank Lüdke in seinem Festvortrag. Er machte deutlich, wie wichtig die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit für die Zukunft ist. „Ohne Erinnerung verliert die Kirche ihre Identität“, sagte er. Lüdke warnte vor dem Verlust historischer Verantwortung und rief dazu auf, Fehler der Vergangenheit nicht zu verdrängen, sondern daraus zu lernen. Dabei verwies er unter anderem darauf, dass es in den USA Bestrebungen gebe, die Geschichte des Landes umzuschreiben. Es sollen gezielt Werke aus Schul- und Universitätsbibliotheken entfernt worden sein, die sich kritisch mit der Geschichte Amerikas auseinandersetzten.

