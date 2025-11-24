Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Andreas Heiser
Andreas Heiser (Foto: Bund FeG / TH Ewersbach)

Tag der FeG-Geschichte: Auszeichnung für Prof. Dr. Andreas Heiser

Personen

Beim Tag der FeG-Geschichte in Ewersbach wurde Prof. Dr. Andreas Heiser für seine Verdienste um die Kirchengeschichte geehrt. Im Fokus: die Bedeutung historischer Erinnerung für die Zukunft der Kirche.

Seit 2008 verleiht der historische Arbeitskreis (HAK) des Bundes Freier evangelischer Gemeinden (FeG) den Neviandt-Preis an Personen, die sich um die Geschichte der Freien evangelischen Gemeinden verdient gemacht haben.verliehen. In diesem Jahr ging der Preis an Prof. Dr. Andreas Heiser, den Direktor der Theologischen Hochschule Ewersbach. Er wurde im Rahmen des Tags der FeG-Geschichte verliehen. Heiser erklärte, er wolle „mit euch zusammen weiter arbeiten an der Geschichte und der Theologie der Freien evangelischen Gemeinden und dabei nie vergessen, dass theologische Arbeit im Dienst an der Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus steht.“

- Werbung -

Nachdenklich und bisweilen auch mahnende Worte fand der Kirchenhistoriker Prof. Dr. Frank Lüdke in seinem Festvortrag. Er machte deutlich, wie wichtig die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit für die Zukunft ist. „Ohne Erinnerung verliert die Kirche ihre Identität“, sagte er. Lüdke warnte vor dem Verlust historischer Verantwortung und rief dazu auf, Fehler der Vergangenheit nicht zu verdrängen, sondern daraus zu lernen. Dabei verwies er unter anderem darauf, dass es in den USA Bestrebungen gebe, die Geschichte des Landes umzuschreiben. Es sollen gezielt Werke aus Schul- und Universitätsbibliotheken entfernt worden sein, die sich kritisch mit der Geschichte Amerikas auseinandersetzten.

Weiterlesen: Historischer Arbeitskreis des Bundes FeG

FeG-Bundestag: Aufbruch, neue Gemeinden und Aufarbeitung

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.