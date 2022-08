Peter Maffay bekennt sich vor 13.000 Fans zum Glauben an Gott

Peter Maffay hat sich in der Vergangenheit regelmäßig zu seinem Glauben geäußert und Lieder darüber gesungen. Auf seiner Deutschlandtour anlässlich seines 50-jährigen Bühnen-Jubiläums betonte er erneut, wie wichtig ihm der Glaube ist.

Von Markus Kosian (PromisGlauben)

Rock-Legende Peter Maffay, der mit 20 Nummer-1-Alben in den deutschen Charts einen Weltrekord hält, sorgt derzeit als Juror bei „The Voice of Germany“ sowie auf seiner Tour durch die großen Konzerthallen Deutschlands für Furore. Bei seinem Konzert am 25. August in der Lanxess-Arena in Köln gab der 72-Jährige ein Glaubensbekenntnis ab und das ganz im Zeichen der großen Ökumene, der Verständigung zwischen den Weltreligionen.

Nach zweijähriger Corona-Verschiebung feiert Peter Maffay endlich sein 50-jähriges Bühnen-Jubiläum mit einer ausgiebigen Deutschland-Tour. Zum fast dreistündigen Konzert in der Kölner Lanxess-Arena, das Maffay mit seiner Band am Donnerstagabend spielte, titelte die Rheinische Post mit der Headline „Peter Maffays pure Lust am Spiel“.

„Nachdenkliche Worte und große Gefühle“

Der Kölner Express schrieb zum Konzert, das im vierten Anlauf nun stattfinden konnte: „Knapp drei Stunden begeisterte der Kult-Sänger die 13.000 Fans mit 23 Titeln voller ehrlicher, handwerklich überragender Live-Musik.“ Die Kölner Internetzeitung report-k titelte: „Nachdenkliche Worte und große Gefühle.“

Einer der 13.000 begeisterten Konzertbesucher war der Bundesliga-Mentaltrainer und Autor David Kadel, in dessen aktuellem Buch „Fußball-Bibel“ Fußball-Stars wie Jürgen Klopp, David Alaba, Marco Rose oder Charly Körbel darüber berichten, wie der Glaube an Gott sie zu Höchstleistungen inspiriert. Beim Konzert in der Lanxess-Arena erlebte Kadel, dass der Glaube an Gott auch eine wichtige Richtgröße im Leben von Peter Maffay ist.

„Unabhängig, welcher Religion man angehört: Dieser eine Gott, ich glaube dran, er ist so wichtig.“

Das Bekenntnis zum Glauben, das Maffay einleitend zu seinem Song „Größer als wir“ in Köln gab, nahm David Kadel im Video auf. Der Rock-Star betonte gegenüber den 13.000 Konzertbesuchern, dass es einen Gott gibt, der größer ist als wir. Dazu sagte er: „Unabhängig, welcher Religion man angehört: Dieser eine Gott, ich glaube dran, er ist so wichtig.“ Die Entscheidung zum Glauben müsse „jeder mit sich selber ausmachen“, fügte Maffay unter dem Applaus des Publikums an.

In dem Song präsentierte der 72-Jährige dann Zeilen wie: „Nur weil ich dich nicht seh‘ heißt es nicht, dass du nicht da bist. (…) Egal, wie man dich nennt. Egal, woran man dich erkennt. Egal, wer du auch bist, wichtig ist nur, dass es dich für mich gibt. Egal, wie man dich nennt. Egal, woran man dich erkennt. Du bist größer als die Zeit, größer als alles hier, größer als wir.“

Maffay singt in vielen Songs über den Glauben

Der Sänger, der seit über 50 Jahren in den Charts präsent ist, bekannte sich im Laufe seiner Karriere in Interviews immer wieder zu seinem Glauben, den er auch in seinen Songs zum Thema machte, wie zum Beispiel in „Der Weg“, „Ich seh dich“, „Halleluja“, „Dafür dank ich dir“, „Savior“, „Lieber Gott“, „Wer wirft den ersten Stein“, „Woran glaubst du“, „Spiel um deine Seele“, „Alles hat seine Zeit“, „Wenn der Himmel weint“, „Lebenswert“, „Kopf hoch“ und zuletzt in „Größer als wir“.

Im Interview mit dem Kölner Express, das am 2. Januar 2020 unter dem Titel „Musiker mit Leib und Seele“ veröffentlicht wurde, verwies Maffay auf seine Lieder, die den Glauben zum Inhalt haben. Dazu sagte er unter anderem: „Ich bin gläubig, ich glaube an Gott. (…) Ich habe immer Songs gehabt, in denen ich das thematisiert habe.“

In Interviews spricht der Rock-Star auf Nachfrage ganz unverkrampft über seinen Glauben. So sagte er zum Beispiel im April 2020 im Interview mit der Bunten: „Wenn man als Mensch an seine Grenzen stößt, dann ist das Wissen um eine höhere Instanz sehr tröstlich. Aus meinem Glauben habe ich immer schon viel Kraft geschöpft, nicht nur in Krisen.“

„Der Glaube spielt eine große Rolle in meinem Leben. Er ist wie ein Leuchtturm, eine Orientierungshilfe.“

Im Januar 2020 erklärte Peter Maffay im Interview mit dem evangelischen Magazin Chrismon zur Frage nach seiner Vorstellung von Gott: „Ich weiß, dass es eine Instanz gibt, weil ich sie in mir spüre. Glaube beruhigt, er gibt Hoffnung, und Hoffnung ist eine unfassbare Energie. Wenn alles aufhört zu funktionieren, ist Gott die letzte Adresse. Natürlich bete ich, jeden Tag.“ Weiter sagte er: „Der Glaube spielt eine große Rolle in meinem Leben. Er ist wie ein Leuchtturm, eine Orientierungshilfe.“

Im Dezember 2019 erklärte Maffay im Rahmen der Sendung „Phönix persönlich“, dass Kindern ein Zugang zum Glauben an Gott ermöglicht werden sollte, was er wie folgt darlegte: „Ich gehe wirklich davon aus, dass vielen Kindern dieser Faktor Glaube, wenn ich das so sagen darf, nicht vermittelt wird, und ich glaube, das sollte man, weil es eine schöne Möglichkeit ist, die eigene Unzulänglichkeit zu überspringen und in einer scheinbar ausweglosen Situation Hoffnung zu bekommen.“ Auf diese Quelle der Hoffnung verweist der Rock-Star auch in seinen Konzerten.

Quellen: Konzertbericht von David Kadel, youtube.com (1), rp-online.de, report-k.de, express.de, bunte.de, chrismon.evangelisch.de, youtube.com (2)