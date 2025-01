Theologe: Einfluss der Kirchen auf die Politik schwindet

In Österreich hat die rechtsgerichtete FPÖ den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Mit Deutschland direkt vergleichbar sei die Situation nicht, sagt der Theologe Ulrich Körtner, aber: Der Einfluss der Kirchen auf die Politik gehe in beiden Ländern zurück.

Mit Blick auf die voraussichtliche Regierungsbeteiligung der rechtspopulistischen FPÖ in Österreich warnt der Wiener Theologe Ulrich Körtner davor, voreilig Parallelen mit der Situation in Deutschland zu ziehen. „Die politische Landschaft in beiden Ländern ist zu unterschiedlich“, sagte der Ordinarius für Systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien dem Evangelischen Pressedienst. Die FPÖ sei in Österreich bereits seit Jahrzehnten etabliert und habe mehrfach Regierungsverantwortung getragen.

„Innere Verbindung zum Christentum weggebrochen“

Insgesamt nehme der Einfluss der Kirchen und der christlichen Prägekräfte in der österreichischen Gesellschaft und Politik dramatisch ab, räumte Körtner ein. Kirchenpolitisch bedeutsam sei, dass der christlich soziale Flügel in der ÖVP, einer der ehemals staatstragenden Parteien, „völlig marginalisiert ist“. Er habe sich auf die katholische Soziallehre gestützt.

Von den ganzen christlichen Inhalten sei bei der ÖVP nicht mehr viel übrig geblieben. Für viele sei die innere Verbindung zum Christentum weggebrochen, sagte Körtner weiter. Unabhängig davon, wie die momentanen Koalitionsverhandlungen laufen und ob Kickl am Ende Kanzler wird oder nicht: „Der Einfluss des Christentums, ob nun katholisch oder evangelisch, der ist spürbar zurückgegangen.“ Für Deutschland wäre das in manchem vergleichbar.

AfD und FPÖ: verschwistert, aber andere Entstehungsgeschichte

Körtner äußerte sich jedoch vorsichtig zu Vergleichen zwischen FPÖ und AfD. Die FPÖ sei mit der AfD verschwistert, aber die FPÖ habe eine andere Entstehungsgeschichte als die AfD. „Es gibt einen Strang in der Geschichte der FPÖ, der geht zurück auf die 1848er Revolutionszeiten.“ Zudem sei die FPÖ in der Fläche schon lange vertreten. Es gebe viele FPÖ-Bürgermeister und die Partei sei momentan in fünf Landesregierungen mit vertreten. In der Steiermark stelle die FPÖ erstmals den Landeshauptmann. Das habe es zuletzt in Kärnten mit Jörg Haider (1950-2008) vor Jahrzehnten gegeben.

Die rechtsextremen Tendenzen der Partei stellten gleichwohl eine ernste Gefahr für Österreich und Europa dar. Am Montag hatte Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen den rechtsnationalen Politiker und FPÖ-Chef Herbert Kickl mit der Regierungsbildung beauftragt.

