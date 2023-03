Präses Kern fordert Sexkaufverbot: „Menschen sind keine Ware“

Deutschland gilt als „das größte Bordell Europas“, sagt der Gnadauer Präses Steffen Kern. Er wünscht sich für Deutschland das „Nordische Modell“.

Ginge es nach Steffen Kern, dann würde der Kauf von sexuellen Dienstleistungen in Deutschland künftig verboten. „Wir meinen, das hohe Gut sexueller Selbstbestimmung zu schützen – und bewirken das Gegenteil“, sagt er in einem YouTube-Video. In weit über 90 Prozent würden Frauen zur Prostitution gezwungen und erlebten Gewalt und Missbrauch.

Der größte Teil (80 Prozent) der Prostituierten komme aus Osteuropa, Asien, Südamerika und Afrika. Ihre Armut treibe sie in die Arme von Zuhältern. „Ihnen stehen sie zur Verfügung: oft 14, 16, 18 Stunden am Tag. Sieben Tage die Woche. Das ist nichts anderes als Sklaverei“, meint Kern.

Deutschland = „größtes Bordell Europas“

Rund 25.000 Prostituierte sind in Deutschland offiziell gemeldet. Die tatsächlichen Zahlen liegen deutlich höher. Schätzungen gehen von bis zu 700.000 aus. Deutschland gilt als „das größte Bordell Europas“, so Kern. „Frauen werden zur Ware, zu Objekten degradiert: verkauft, benutzt, missbraucht“. Das verstoße gegen die Menschenwürde.

In Schweden, Norwegen, Island, Kanada, Frankreich, Irland und Israel gilt inzwischen ein Sexkauf-Verbot – das sogenannte Nordische Modell. Dabei werden nicht die Prostituierten bestraft, sondern die Freier. Kern fordert, dem Vorbild dieser Länder zu folgen. Denn: „Menschen sind keine Ware.“