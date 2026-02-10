„Gott hat es mir so gesagt.“

Eine Formulierung, die unter Christen schnell geäußert wird, aber auch zu einer Floskel werden kann. Wie können wir Gottes Stimme von unseren eigenen Gedanken unterscheiden?

Nathan Andrew Eckman erklärt im Relevant Magazine, wieso es Gefahren birgt, Gott als Begründung für unsere Lebensentscheidungen zu instrumentalisieren: Sobald unsere Handlungen vermeintlich von Gott stammten, seien sie unfehlbar und weder Freunde noch Familie dürften sie kritisieren.

- Werbung -

Eine andere Gefahr bestehe darin, dass wir Gott versehentlich gegenüber Nicht-Christen und Glaubensgeschwistern falsch darstellten. Bei einer Umentscheidung könnten wir Gottes Natur fälschlicherweise als unentschlossen darstellen, als würden seine Pläne wie Wellen mal hierhin, mal dorthin schwappen.

Deshalb zeigt Eckman Wege auf, wie wir stattdessen mit Gottes Plänen und Gebet umgehen sollten:

Wenn guter Rat teuer ist

Es sei wichtig, sich darüber bewusst zu sein, dass wir unsere Persönlichkeit immer in unsere Entscheidungen einfließen lassen. Sobald wir Fragen stellten, auf die wir in der Bibel keine Antworten finden, wie z. B.: „Soll ich diese Serie schauen, oder lieber nicht?“, könnten wir uns sicher sein: Unsere Gedanken werden von unseren Gefühlen beeinflusst. Da diese Gefühle sich veränderten, könnten wir uns nie 100 Prozent sicher sein, ob wir gerade den Heiligen Geist, oder doch nur uns selbst hören. Echtes Gebet zwinge Gott nicht unseren Willen auf, sondern lasse uns still werden und auf seine Weisung warten.

- Werbung -

Und natürlich sollten wir unsere Freunde und Familie miteinbeziehen. Wann immer wir ein Problem hätten, sollten wir uns nicht scheuen, möglichst viele unserer Mitmenschen nach Rat zu fragen. Im Fokus sollten Gespräche liegen – mit anderen und mit Gott. So bewahre man eine demütige Haltung und erkenne, dass Gottes Plan viel klüger und höher sei, als unserer es je sein könnte.

Der Originalartikel kann hier gelesen werden (englisch).

Weiterlesen: