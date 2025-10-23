Harry-Styles-Gottesdienst: „Riesiges Interesse“

Die Pop-Gottesdienste der evangelischen Heiliggeistkirche in Heidelberg erfreuen sich großer Beliebtheit. Zum Harry-Styles-Gottesdienst werden nun 1.200 Besucher erwartet.

Harry Styles passe wunderbar zu Zielgruppe, sagte Vincenzo Petracca, Pfarrer der Heiliggeistkirche, im Interview mit Domradio: „Weil er von sich selber sagt, er sei getauft, aber nicht so religiös.“ Mit ihren Pop-Gottesdiensten will die Kirche Menschen ansprechen, die selten in die Kirche kommen. In den beiden Harry-Styles-Gottesdiensten am Sonntag soll es um die Person, die Songs und die Spiritualität des Sängers gehen.

In den Liedern von Harry Styles komme oft das Gebet oder der Himmel vor, beobachtet Pfarrer Petracca. „Er hat auch ein Lied über Jesus gemacht. Das ist ganz spannend.“ Die zwei Gottesdienste am Sonntag seien bereits ausgebucht – die Kirche erwartet rund 1.200 Besucherinnen und Besucher. Der nächste Pop-Gottesdienst im Frühjahr stehe unter dem Motto „Lady Gaga“.

