Kauder will sich weiter für Religionsfreiheit engagieren

Im Herbst verlässt der frühere Unionsfraktionschef Volker Kauder nach 31 Jahren den Bundestag. Im Interview mit der Heilbronner Stimme erklärte der 71-Jährige jetzt, dass er sich weiter für das Thema Religionsfreiheit engagieren werde. In China nehme der Druck stark zu. Auch im Irak sei die Lage kritisch. Die Amerikaner hätten dort ein Problem hinterlassen, keine Lösung. „Eine ähnliche Entwicklung befürchte ich auch in Afghanistan“, so Kauder. Insgesamt sei es um die Religionsfreiheit weltweit heute schlechter bestellt als vor 30 Jahren.

