Bedford-Strohm: „Nein, ich schäme mich nicht“

Ein Gespräch mit Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitzender des Zentralausschusses des Weltkirchenrats (ÖRK), zu dessen umstrittener Israel-Palästina-Erklärung – und der Frage, ob er an Rücktritt gedacht hat.

Der frühere EKD-Ratsvorsitzende hat in einem Interview mit dem evangelischen Magazin zeitzeichen Stellung zur Israel-Palästina-Erklärung des Weltkirchenrats (ÖRK) bezogen. An Rücktritt habe er trotz teils anderer persönlicher Überzeugungen nicht gedacht. Dies wäre „völlig unangemessen und kontraproduktiv“, so der frühere bayerische Landesbischof. Gerade jetzt brauche es Stimmen, die in der Lage seien, beide Seiten der eskalierenden Debatte wahrzunehmen und zu vermitteln – auch innerhalb der Kirchen.

Der Weltkirchenrat hatte in seiner Erklärung Israel ein „System der Apartheid“ gegenüber den Palästinensern attestiert. Bedford-Strohm selbst verwendet diesen Begriff nicht. Er sehe darin einen „Trigger“, der mehr verhärtet als öffnet. Der Begriff sei emotional aufgeladen und eigne sich daher kaum, um konstruktiven Dialog zu fördern – insbesondere nicht mit Menschen, die durch Terror und Antisemitismus tief traumatisiert sind. „Ich wünsche mir, dass wir die Sicht etwa der durch den 7. Oktober retraumatisierten Jüdinnen und Juden deutlicher wahrnehmen. Das versuche ich als Vorsitzender, auch wenn man mir in dieser Frage nicht gefolgt ist, auch immer wieder einzubringen.“

Gleichwohl verurteile er das, was in Gaza geschehe. „Der Tod von so vielen tausenden Kindern, die nichts mit irgendwelchen Gewalttaten zu tun haben und von so vielen Zivilisten, der wird durch keinen noch so brutalen Angriff der Hamas gerechtfertigt.“

Distanzierung von BDS-Bewegung

Kritik gab es auch daran, dass eben jener Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 nicht in der ÖRK-Erklärung erwähnt wird. Bedford-Strohm räumt ein, dass er eine explizite Verurteilung der Hamas in der aktuellen Erklärung begrüßt hätte. Zwar gebe es frühere Verlautbarungen des ÖRK, in denen die Angriffe der Hamas, darunter auch Folter und sexuelle Gewalt, deutlich verurteilt worden seien. Doch deren Abwesenheit in der aktuellen Erklärung sorge für Missverständnisse. Ihm sei es daher wichtig zu betonen, dass der ÖRK keinesfalls die Gräueltaten der Hamas relativiere.

In Bezug auf die im Dokument geforderten Sanktionen und Desinvestitionen gegen Israel stellt Bedford-Strohm klar, dass er kein Unterstützer der BDS-Bewegung ist (Boycott, Divestment and Sanctions ist eine transnationale Initiative, die den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren will – Anmerkung der Redaktion). Diese sei zu heterogen, enthalte auch Stimmen, die das Existenzrecht Israels infrage stellten – eine rote Linie für den Weltkirchenrat, wie auch für ihn persönlich. Der ÖRK habe seit 1948 stets das Existenzrecht Israels betont, betont Bedford-Strohm. Die Forderungen im aktuellen Dokument zielten eher auf gezielte Maßnahmen gegen Produkte aus illegalen Siedlungen – nicht auf eine generelle Boykottstrategie.

Die Rolle Deutschlands und der EKD

Bedford-Strohm erklärt, dass er seine persönliche Perspektive auch aus seiner Erfahrung im christlich-jüdischen Dialog in Deutschland schöpft. Worte wie „Boykott“ seien hier historisch vorbelastet – ein Aspekt, den er im Weltkirchenrat deutlich gemacht habe. Die Positionen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und seine eigene stünden daher oft in Spannung zur Sicht vieler Kirchen im globalen Süden, die Israel aus der Perspektive postkolonialer Machtkritik betrachten. Die Erfahrungen von Rechtlosigkeit und Unterdrückung führten dort zu einer starken Solidarisierung mit den Palästinensern.

Er schäme sich nicht für die Erklärung des Weltkirchenrats, betont Bedford-Strohm. „Ich versuche zu erläutern, wie es dazu gekommen ist und die Erklärung einzuordnen. Was mich vor allem bewegt, ist das schreckliche Leid auf beiden Seiten, nicht Scham über diesen Beschluss.“ Angesichts der Differenzen innerhalb des Weltkirchenrats sieht Bedford-Strohm seine Rolle darin, für „radikale Leidsensibilität auf allen Seiten“ einzutreten. Er plädiert dafür, andere Sichtweisen ernst zu nehmen, statt sie reflexhaft zurückzuweisen. Das gelte auch für unbequeme Begriffe. Nur im Dialog mit allen Seiten – unter Einbeziehung ihrer jeweiligen Traumata – könne ein Weg zu Frieden und Gerechtigkeit gefunden werden. „Der Weltkirchenrat muss damit leben, dass sein Vorsitzender an der Stelle den Begriff Apartheid nicht gebrauchen will. Umgekehrt muss ich aber auch nicht nur mit der jetzt eingenommen Position leben, sondern ich will auch zuhören, was die Menschen in aller Welt sagen.“

Das komplette Interview von zeitzeichen-Redakteur Philipp Gessler mit Heinrich Bedford-Strohm können sie auf dieser Webseite lesen.

Hintergrund:

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat sich am 4. Juli in einer Stellungnahme vom Apartheids-Vorwurf des ÖRK distanziert. Wörtlich heißt es:

„Die EKD hält an ihrer Positionierung von 2022 fest, dass der Begriff ‚Apartheid‘ die komplexe Realität in Israel und den palästinensischen Gebieten nicht in geeigneter Weise beschreibt. Der Begriff entstammt dem spezifischen historischen Kontext des südafrikanischen Systems der gesetzlich verankerten rassistischen Trennung und Unterdrückung. Eine Übertragung dieses Begriffs auf die Situation in Israel und den besetzten Gebieten greift aus unserer Sicht zu kurz und trägt nicht zu einer sachgerechten und verantwortlichen Debatte bei.„