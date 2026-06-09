David Kadel: „Glaube ist für viele Profifußballer die Kraftquelle“

Druck, Erwartungen, Millionenpublikum: Viele Fußballprofis suchen nach Halt. Mentalitäts-Coach David Kadel erzählt, warum sie ihn immer häufiger im Glauben finden.

Immer mehr Profifußballer finden laut Mentalitäts-Coach und Autor David Kadel ihre Kraft im Glauben an Gott. „Viele Profis haben die Liebe Gottes und die Freundschaft mit Jesus als ihre stärkste Energie-Quelle entdeckt“, sagt er im Interview mit PromisGlauben. Gerade im leistungsgetriebenen Spitzensport stelle sich die Frage, woher echte Stärke komme – körperlich, mental und emotional.

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Kadel, der seit Jahrzehnten mit Spielern und Trainern arbeitet, beobachtet dabei einen klaren Trend: Klassische Motivationsformeln wie „Glaub an dich“ würden an ihre Grenzen stoßen. Stattdessen gewinne der christliche Glaube an Bedeutung, weil er Halt gebe, unabhängig von Erfolg oder Niederlage. „Zu wissen, dass du nicht alleine aufs Spielfeld gehst, weckt Kräfte in dir“, sagt Kadel – und nennt das augenzwinkernd „legales Doping“.

Auch in seinen Coachings spiele dieser Aspekt eine zentrale Rolle. Entscheidend sei, sich bewusst zu machen, was Energie raube – und wo neue Kraft entstehe. Für viele Profis sei die Antwort zunehmend spirituell geprägt. Kadel: „Wenn ich eng an Jesus bleibe, wird mein Leben zwangsläufig gut.“

Das vollständige Interview können Sie bei PromisGlauben lesen.

David Kadel arbeitet als „Mentalitäts-Trainer“ mit Fußball-Profis und berät Unternehmen als Führungskräfte-Coach. Für sein Projekt Wie man Riesen bekämpft besucht er zusammen mit prominenten Fußballern unter anderem krebskranke Kinder und Teenager in Jugend-Psychiatrien. Gerade ist sein Fußball-Buch Was macht dich stark? erschienen.

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