David Kadel: Was macht dich stark?

Pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft ist eine überarbeitete Neuauflage von David Kadels Buch „Was macht dich stark?“ erschienen. Wer sich für das Thema „christliche Fußballer“ in Deutschland interessiert, der kommt nicht an Kadel vorbei. Er war „Erfinder“ der Fußball-Bibel, arbeitet seit 20 Jahren als Mentalitäts-Trainer mit Fußballprofis und ist mit seinem Mutmach-Buch „Wie man Riesen bekämpft!?“ auf Tour – zum Beispiel in Kinderkrankenstationen.

Zum Buch. Auf 160 Seiten präsentiert Kadel rund ein Dutzend Interviews mit bekannten Spielern und Trainern – darunter Jürgen Klopp, David Alaba, Marco Rose, Thilo Kehrer, Davie Selke und Breel Embolo. Dazu gibt’s persönliche Geschichten, unter anderem von Tim Skarke (Union Berlin) und Eintracht-Legende Charlie Körbel. Zu jedem der Stars findet sich ein kurzes „Factsheet“ mit persönlichen Daten. Weil Kadel begeisterter Tennisspieler ist, hat es als einziger Nicht-Kicker auch der serbische Tennis-Superstar Novak Djokovic mit einer „Wild Card“ ins Buch geschafft.

Vieles liest sich erfrischend normal. Dankbar, nicht abgehoben: Geschichten über Davie Selkes Kinderbibel, das Gebetsleben von Sandro Schwarz, Bibelkreis-Erlebnisse mit Thilo Kehrer, Fabian Bredlows Bekehrung, die erste „Predigt“ von Tim Skarke, das „Kreuz-Bekenntnis“ von Benny Hinrichs oder Breel Embolos Dankbarkeit für Bewahrung und und und …

Inhaltlich abgerundet wird das Buch durch weitere Glaubenszeugnisse in Kurzform und ein bewegendes Mutmachporträt des italienischen Spielers Francesco Acerbi, der 2021 mit Italien Europameister wurde. Doch seinen größten Kampf hatte er bereits Jahre zuvor gewonnen: gegen Krebs.

Zur Aufmachung: Für mich sind die zahlreichen Fotos ein echtes Highlight! Neben klassischen Spielszenen sind auch Privataufnahmen der Protagonisten enthalten, darunter Kindheitsfotos von Thilo Kehrer, Hochzeitsfotos von Fabian Bredlow und Maxi Mittelstädt, Urlaubsbilder von Davie Selke und alte Aufnahmen von Breel Embolo. Dazu hat Kadel selbst einige Fotos seiner Begegnungen mit den Stars beigesteuert. Wer nicht gleich das komplette Buch in einem Rutsch durchliest, kann das praktische Lesebändchen nutzen.

Apropos: Wer sollte das Buch lesen? Alle, die sich für Christsein & Fußball interessieren. Wer eine der Vorgängerversionen besitzt, sollte jedoch wissen, dass mehrere Beiträge daraus übernommen wurden. So könnten beispielsweise die Interviews mit Trainerlegende Jürgen Klopp oder auch Marco Rose Updates vertragen. In seiner ersten Frage gratuliert Kadel Klopp zum Gewinn der Champions-League 2019. Zu Rose sagt er, „Du bist jetzt Bundesliga-Trainer bei den Fohlen“ (Roses Engagement in Mönchengladbach endete 2021). Andererseits sind Aussagen von „Kloppo“ wie „Nicht alle, die christliche Symbole auf der Haut tragen, leben auch den christlichen Glauben“ oder „Gott lässt dich nie allein“ zeitlos gut.

Eine Anregung für die nächste Auflage: Wie wäre es mit einem Porträt oder Interview mit der deutschen Nationalspielerin Giovanna Hoffmann? Die war vor etlichen Jahren schon einmal bei Kadels Roadmovie „Und vorne hilft der liebe Gott“ dabei.

Von D. Wildraut

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