Rekord-Fußballer Körbel: „Die Bibel ist meine Kraftquelle“

602 Bundesligaspiele hat Karl-Heinz „Charly“ Körbel absolviert – Rekord. Heute ist ihm neben dem Fußball vor allem der Glaube an Jesus Christus wichtig.

Von Daniel Wildraut

Für Fußballfans ist „Charly“ Körbel (68) eine lebende Legende: Zwischen 1972 und 1992 lief der Abwehrspieler 602 Mal für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga auf (45 Tore). Einmalig. Sein größter Erfolg als Spieler war der Sieg im UEFA-Pokal 1980. Außerdem gewann er mit der Eintracht viermal den DFB-Pokal. Bayern-Torjäger Gerd Müller biss sich am Eintracht-Verteidiger ein ums andere Mal die Zähne aus und sagte anerkennend: „Charly war nie ein Treter, er ist mir nie in die Knochen gegangen“. Eine Rote Karte sah Körbel während seiner gesamten Karriere nie. Als bislang einziger Fußballer erhielt er 2020 die Ehrenplakette der Stadt Frankfurt am Main.

In einem Interview mit der Zeitung „Rheinpfalz“ erzählte Körbel jetzt, was ihm Kraft für den Alltag gibt: „Der Glaube nimmt eine ganz große Rolle bei mir ein, und ich verlasse mich darauf. Das gibt mir Kraft.“ Das war nicht immer so. In den 80er-Jahren trat er aus der Kirche aus, später wieder ein. Die persönliche Entscheidung für Jesus folgte dann vor einigen Jahren. Da sei zunächst seine Frau zum Glauben gekommen. Dann habe auch er angefangen, in der Bibel zu lesen und sich gefragt: „Wie geht mein Weg weiter, wenn du mal nicht mehr da bist?“. Was wäre, wenn Jesus fragt: „Rekordspieler – schön und gut, aber wie ist dein Leben abgelaufen?“ Heute steht Körbel öffentlich zu seinem Glauben und sagt: „Ich kann nur jedem empfehlen, an Jesus Christus zu glauben.“

Auch der Fußball spielt immer noch eine wichtige Rolle im Leben des 68-Jährigen. Nach wie vor ist er der Eintracht sehr verbunden, leitet die 2001 von ihm gegründete Fußballschule und das „All-Star-Team“. Den „treuen Charly“ nennen sie ihn in Frankfurt. Einmal Adler, immer Adler.