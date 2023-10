Scholz: „Die Palästinenser sind nicht Hamas“

Am Dienstagvormittag trafen sich Olaf Scholz und der jordanische König Abdullah II. zu einem Gespräch im Kanzleramt. Beide fordern den Zugang für humanitäre Hilfe in den Gaza-Streifen.

Nach einer Zusammenkunft im Berliner Kanzleramt forderten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der jordanische König Abdullah II. den Zugang für humanitäre Hilfe in den Gaza-Streifen.

Scholz: „Auch die palästinensische Bevölkerung ist Opfer der Hamas“

Olaf Scholz sagte am Dienstag nach Gesprächen mit dem König, es sei geboten, dass die notleidende Zivilbevölkerung in Gaza, die von der Hamas als menschliche Schutzschilde genutzt werde, humanitäre Hilfe erhalte: Wasser, Nahrung und Medikamente. Im Entsetzen über die menschenverachtende Gewalt der Hamas sei es wichtig zu differenzieren: „Die Palästinenserinnen und Palästinenser sind nicht Hamas.“ Und die Hamas habe kein Recht, für sie zu sprechen. „Die palästinensische Bevölkerung in Gaza, auch sie ist Opfer der Hamas.“

König Abdullah spricht von „menschlicher Tragödie“

Der jordanische König Abdullah II. sagte, es sei „das blutigste Jahr für Israelis und Palästinenser in der jüngeren Vergangenheit“. Er betonte: „Es wird noch sehr viel schlimmer werden, wenn wir es nicht schaffen, diesen Krieg zu beenden und diese menschliche Tragödie.“ Der neue „Zyklus der Gewalt führt uns Richtung Abgrund“. Abdullah II. forderte humanitäre Hilfe für den Gaza-Streifen und den Schutz von Zivilisten. Zugleich müsse es einen bedeutenden politischen Prozess geben, der zu einer Zweistaatenlösung führe.

Auf die Frage, ob Jordanien bereit sei, palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen, sprach er von einer „roten Linie“ sowohl für sein Land als auch für Ägypten. „Das ist der Plan der üblichen Verdächtigen, die Situation zu beeinflussen“, sagte er ohne nähere Erläuterung und betonte: „Keine Flüchtlinge nach Jordanien und auch keine Flüchtlinge nach Ägypten“. Es sei eine Situation, mit der innerhalb Gazas und innerhalb des Westjordanlands umgegangen werden müsse.

Noch am Dienstag wollte Scholz nach Israel reisen. Er wird damit der erste Regierungschef sein, der Israel nach dem Großangriff der Hamas vor zehn Tagen besucht.