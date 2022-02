Schweiz: War die Pandemie ein Booster für Freikirchen-Austritte?

Während der Corona-Pandemie kam es in Schweizer Freikirchen zu einer kleinen „Austritts-Bewegung“, schreibt Dorothee Adrian in einem SRF-Artikel. Zwei Gründe macht sie dafür geltend.

Insgesamt war das Gemeindeleben in Kirchen und Freikirchen in der Schweiz stark eingeschränkt. Manche Mitglieder litten darunter, andere hätten es aber auch als befreiend empfunden, schreibt Adrian. Die traditionell starken „sozialen Bindungen“ in den Freikirchen seien in dieser Zeit deutlich weniger ausgeprägt gewesen. Dies habe Austritte begünstigt. Außerdem hätten sich für die Austrittswilligen parallel dazu im Internet neue Möglichkeiten der Vernetzung ergeben.

Die Beweggründe für den Austritt seien oft ähnlich: der Umgang der Gemeinden mit Sexualität, Queerness und Wissenschaft sowie Konflikte mit dem dualistischen Himmel-Hölle-Weltbild. „Wir nehmen diese Entwicklung wahr“, zitiert das SRF Peter Schneeberger, Präsident des Dachverbandes Freikirchen.ch. Ende März solle die Entwicklung bei einer Leiterkonferenz thematisiert werden.“Es beschäftigt uns, dass wir Mitglieder verlieren und uns diese spiegeln, dass sie Enge erlebt haben“, so Schneeberger. Er plädiert dafür „mehr Warmherzigkeit zu wagen“.

