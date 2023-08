SMD: neue Leitung, neue Zentrale

Ein Pfarrer geht, der nächste kommt: Volker Roggenkamp ist neuer Generalsekretär der SMD. Menschen zu Jesus zu führen, ist ihm ein Anliegen.

Pfarrer Volker Roggenkamp ist seit dem 1. August Generalsekretär bei der Studentenmission in Deutschland (SMD) begonnen. Er löst Pfarrer Gernot Spies ab, der nach 23 Jahren Dienst bei der SMD in den Ruhestand geht. „Volker Roggenkamp und mich verbindet die Orientierung unseres Arbeitens an der Bibel und das missionarische Anliegen, Schülerinnen und Schüler, Studierende und Akademikerinnen und Akademiker zu Jesus zu führen“, so Spies laut einer Pressemitteilung.

Roggenkamp arbeitete nach seinem Vikariat in Münster und beim Amt für missionarische Dienste der westfälischen Kirche über 20 Jahre der SMD seit seiner Studienzeit verbunden. Regelmäßig hält er evangelistische und apologetische Vorträge an Universitäten und in SMD-Gruppen. Zudem gehört er zum europäischen Hochschulevangelistennetzwerk der International Fellowship of Evangelical Students (IFES).

Parallel zum Generalsekretärswechsel beginnt die SMD mit dem Neubau ihrer Zentrale in Marburg. Das Gebäude soll bis 2025 fertiggestellt sein. Neben dem Verwaltungsgebäude mit Platz für Veranstaltungen entsteht ein Studierendenwohnheim.

Die SMD ist ein Netzwerk von Christinnen und Christen in Schule, Hochschule und akademischer Berufswelt. Sie ist ein Fachverband der Diakonie Deutschland der EKD und arbeitet auf Basis der Evangelischen Allianz in Deutschland (EAD). Weiterhin gehört sie zum weltweiten Netzwerk der IFES.